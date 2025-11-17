La Xunta asume el cambio para replantar hasta el 100% de eucaliptos aunque el PP no registró la enmienda por error

Archivo - Repoblación de eucalipto en O Cádavo, A Fonsagrada a 22 de abril de 2021, en Lugo, Galicia (España). La moratoria para la plantación de eucalipto entrará en vigor en mayo, para acelerar se está procediendo a la tala de otras especies como el pin - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego tiene la voluntad de ajustar la moratoria propuesta en la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los Orzamentos de 2026 para permitir a propietarios replantar hasta el 100% de sus eucaliptos en vez del 75%, aunque las enmiendas presentadas este lunes por los populares no lo recogen finalmente debido a "un error" a la hora de registrarlas.

Así lo han ratificado fuentes del Gobierno autonómico consultadas por Europa Press, quienes explican que la Xunta es partidaria de este ajuste y que se trabajará en buscar una vía para poder llevarlo a cabo, toda vez que, debido a "un error", no se llegó a incluir la enmienda en cuestión en el primer documento registrado por los populares, ni tampoco en el "anexo" posterior (que entró ya pasadas las 18,30 horas en el Registro del Parlamento).

Hace un mes, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, anunció en rueda de prensa que se permitiría replantar a propietarios hasta el 75% de una plantación de eucaliptos en otro terreno de su propiedad para promover la eliminación de una parte de la masa de eucaliptales, algo que se incluye en el propio proyecto de ley de acompañamiento que apunta a que esta medida tenía una intención "restrictiva" sobre la superficie original.

Sin embargo, ahora los populares, y la Xunta asume esta postura, quieren ajustar esta cuestión para fijar que se podrán replantar hasta el 100% de los eucaliptos que tenían, algo que se recogía en la moratoria anterior. La Xunta también está a favor de proponer dejar claro que el 25% restante se destine a frondosas o coníferas.

Al respecto, fuentes populares han reconocido que se trata de "una cuestión muy compleja" con "muchos y muy distintos intereses", por lo que desean tener en cuenta "las distintas sensibilidades".

La pasada semana, el director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, ya explicó en sede parlamentaria que la Xunta estaba abierta a incluir modificaciones en las flexibilizaciones incluidas.

Todo ello después de que el inventario forestal haya arrojado un aumento en más de 25.000 hectáreas de la superficie ocupada por eucaliptos entre 2022 y 2024, con la moratoria en vigor.

DECENAS DE ENMIENDAS DEL PP

Por su parte, el PP ha registrado decenas de enmiendas al texto de la Xunta de la ley de acompañamiento a los presupuestos en materias como vivienda o transparencia.

Por un lado, además de tener la consideración de obras públicas de interés general --lo que conlleva no estar sujetas a licencia urbanística ni a ninguno de los actos de control preventivo municipal-- las obras de construcción de viviendas protegidas y alojamientos compartidos públicos, también se incluye ahora las obras de demolición de edificaciones o de construcciones para el desarrollo de proyectos de interés autonómico para la creación de suelo residencial.

Asimismo, los ayuntamientos, en el plazo de un mes, deberán emitir informe sobre su conformidad o disconformidad con la ordenación. Transcurrido ese plazo sin que se pronuncie expresamente, "se entenderá que el proyecto es conforme con la ordenación vigente".

En lo tocante a las viviendas protegidas o alojamientos compartidos promovidos por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) o entidades participadas mayormente por el sector público, tendrán calificación permanente. Las viviendas que se construyan en estos suelos podrán destinarse a régimen de alquiler o venta, mientras que los alojamientos compartidos únicamente a alquiler.

Mientras, los contribuyentes podrán deducir de la cuota autonómica el 15% de cantidades de obras de reparación para alquilar vivienda con el matiz del periodo impositivo en el que se constituya el arrendamiento. Las obras deberán concluir en el plazo máximo de dos años.

CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA

Otro punto que toca es el de la modificación de la composición del Consello Galego de Estatística para incluir también como vocales a: una persona designada por cada grupo parlamentario, la titular de la presidencia de la Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións, así como dos personas en representación del Estado --una por el INE y otra por Delegación del Gobierno--.

Además, otro cambio que introduce el PPdeG apuesta por dotar de personal funcionario al Consello Consultivo para las nuevas funciones de adscripción del Comisionado da Transparencia.