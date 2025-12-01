La Xunta aumenta a 64 millones la aportación para grupos de investigación y contratos pre y postdoctorales

Rueda comparece tras la reunión del Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que su Ejecutivo incrementará hasta más de 64 millones la cuantía en el año 2026 para "apoyar a 448 grupos de investigación" e impulsar casi 200 contratos pre y postdoctorales en Galicia. Una medida que se aprueba por anticipado de gasto dentro de la apuesta de la Xunta "por la investigación de sello gallego, la I+G+i", ha dicho.

Así lo ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, que ha dado luz verde a las primeras cinco convocatorias para investigadores del próximo año.

En su comparecencia, Rueda ha enmarcado las ayudas aprobadas este lunes en la apuesta de la Xunta por generar, retener y atraer talento y en el objetivo de dar un nuevo impulso para consolidar Galicia "en el grupo de cabecera de las comunidades que más apuesta por la ciencia porque la ciencia es futuro".

Así, ha indicado que Galicia vuelve a incrementar la inversión en I+D hasta alcanzar la cifra récord de 1.058 millones, según publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe relativo a 2024, cuando Galicia creció tres puntos más que la media del Estado, gracias a un aumento en el gasto en esta materia de 95 millones de euros.

A estas ayudas periódicas ha destacado que se suman nuevas iniciativas como la creación de la Fundación Galtia, para atraer talento investigador de alto nivel del extranjero, o el programa Oportunius, para beneficiarios de las becas más prestigiosas de Europa, las del Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Con las convocatorias de este lunes, la inversión en vigor por parte del Gobierno gallego para grupos de investigación, contratos pre y post doctorales y centros de la Red CIGUS supera los 313 millones (62,5 millones más que el año pasado) con alrededor de 670 contratos financiados (450 predoctorales y 220 postdoctorales), así como con 448 grupos en activo y medio centenar de doctorados industriales.

CONTRATOS PREDOCTORALES

En lo que respecta a los contratos predoctorales, se destinan 12,4 millones para la contratación de 102 investigadores por un periodo de cuatro años en las universidades públicas, en centros del CISC de Galicia, en las fundaciones sanitarias o en otros organismos públicos de investigación como el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga).

La finalidad del programa es la formación del personal en sus etapas iniciales para que, mediante procesos formativos estables, adquieran las habilidades propias de los investigadores. Se trata de contratos de cuatro años de duración que incluyen estancias de tres meses en el extranjero.

El importe máximo de la primera y la segunda anualidad para cada ayuda es de 24.600 euros anuales, para el tercer año y de 25.200 euros y de 30.600 euros en el cuarto año. Además, existe un periodo de orientación postdoctoral, una vez defendida la tesis y dentro de los cuatro años, donde el importe máximo es de 31.500 euros anuales.

Finalmente, a mayores, la Xunta ha destacado un complemento de estancia en el extranjero que puede alcanzar los 6.000 euros de máximo, ya que varía en función de la zona de destino.

En el caso de investigadores predoctorales, la Xunta cuenta también con un programa específico denominado Doutoramentos industriais que facilita la contratación de 15 estudiantes más en empresas y centros tecnológicos en los que desarrollarán su tesis doctoral.

Esta línea con una inversión de 2,5 millones que, sumados a los contratos ya mencionados, elevan la inversión en esta etapa a 15 millones. Los aspirantes deberán matricularse en un programa de doctorado de una universidad pública gallega y tener una persona directora de la tesis vinculada al programa.

Las ayudas, que incluyen costos de contratación relacionados con el proyecto de la empresa o centro tecnológico, así como apoyos para la realización de estancias de tres meses en el extranjero, buscan favorecer la investigación colaborativa y la transferencia de conocimiento.

MÁS DE 20 MILLONES PARA LOS POSTDOCTORALES

En el caso de las ayudas postdoctorales, de seis años de duración, se destinan 16,5 millones para 49 contratos que tienen como objetivo principal continuar formando los ya doctorados y que establezcan una línea de investigación que les permita, en el futuro, consolidar su trayectoria en el sistema de I+D+I gallego.

Igual que en el caso de los predoctorales, trabajarán en cualquiera de las universidades públicas, en centros del CISC de Galicia, en las fundaciones sanitarias o en otros organismos públicos de investigación como el Cesga.

Durante los primeros tres años de contrato, los beneficiarios recibirán un máximo de 32.800 euros al año. Además, recibirán un complemento por cada mes de estancia en el extranjero según la zona de destino. Durante los tres siguientes años, tras superar la evaluación intermedia, recibirán 50.900 euros anuales, incluídos los complementos para el establecimiento de una línea propia de investigación.

Además, se ha dado el visto bueno a la convocatoria de 24 contratos postdoctorales de continuidad, con un presupuesto de más de 3,7 millones para completar la formación de los investigadores que aún continúan en el modelo antiguo de cinco anos, dividido en dos fases de tres y dos anos, y cuyos contratos pueden así extenderse a un total de seis años en igualdad de condiciones que los nuevos.

CASI 29 MILLONES PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Por último, se ha aprobado la convocatoria de ayudas dirigida a los grupos de investigación más competitivos del sistema I+D+i para el año 2026, por un importe de case 29 millones de euros.

Actualmente, hay 448 grupos de investigación en activo, la mayor cifra da historia, que desarrollan su labor con el apoyo de la Xunta en diferentes entidades.

La Xunta ha explicado que esta línea de ayudas su programa núclear en financiación de la I+D, con el objetivo de garantizar una financiación estructural a los grupos científicos más excelentes del sistema.

Las ayudas pueden destinarse tanto a la contratación de personal investigador o auxiliar de investigación, o de investigadores visitantes, como a sufragar herramientas de gestión del conocimiento y la información, pequeño equipamiento inventariable y material fungible, material bibliográfico o la consultoría y asesoramiento externo, entre otros.

APROBADOS 3 MILLONES PARA LA UDC

Además, en su reunión de este lunes, el Consello ha dado el visto bueno a una addenda a un convenio de colaboración entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP y a Universidade de A Coruña por la que la Xunta destinará casi tres millones a la institución académica para que lleve a cabo un plan integral de rehabilitación, mejora energética y humanización.

La aportación permitirá el arreglo del edificio Tenreiro en la Escola Superior de Náutica, el pabellón de Colonias de la Facultad de Fisioterapia y el aula Xoana Capdevielle. Además, habrá otras reformas en envolventes, habitabilidad, seguridad y accesibilidad, renovación y de subministro eléctrico, calefacción y climatización.