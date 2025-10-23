La Xunta carga contra Besteiro por la AP-9: "Presidir el mejor club de fans de Sánchez no conlleva trato de favor"

Archivo - El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en rueda de prensa. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha cargado contra el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, después de que en la pasada jornada trascendiese que el PSOE ha presentado enmiendas ante la tramitación en el Congreso de la ley gallega para el traspaso de la AP-9 que apuestan por transferir competencias, pero no la titularidad.

En declaraciones a los medios, tras participar en una reunión con representantes de Aena, Calvo ha constatado una "enorme decepción" por el hecho de que "una vez más" el PSOE "no escuche una petición unánime del Parlamento gallego" --la proposición legislativa salió del Pazo do Hórreo con el aval de populares, socialistas y nacionalistas--.

"Después de tenerla retenida o bloqueada durante casi 500 días, nos enteramos de que solo quiere hacer algo que desde luego no es lo que pedimos los tres grupos políticos", se ha quejado.

A renglón seguido, ha lamentado que "el presidente del club de fans de Pedro Sánchez, el señor Besteiro, tenga tan poco peso dentro de su partido". "Como le decimos en muchas ocasiones, ser el presidente del mejor club de fans de toda España no conlleva ningún tipo de trato de favor", ha ironizado.

Así las cosas, ha insistido en que la Xunta desearía que el PSOE y el Gobierno, con Sánchez al frente, "recapacitasen" a lo largo de la tramitación de esta ley y que, igual que "se liberalizan o rescatan otras autopistas en toda España, aprovechando el proceso en la que está metida la AP-9 (en Europa) se hiciera ese rescate y la titularidad pasase a la Xunta".

Calvo ha insistido en que esta "oportunidad" está sobre la mesa, aunque no se ha mostrado muy optimista con que el PSOE reoriente su postura.

"EN DIRECCIÓN CONTRARIA" A LOS GALLEGOS Y GALLEGAS

Sobre las enmiendas del PSOE a la ley de la AP-9 se ha manifestado también este jueves la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, quien ha recalcado que los populares toman "medidas" en defensa del interés general, mientras "otros siguen boicoteando" a la comunidad y "dejan claro que van en dirección contraria" de los gallegos.

"Tras cuatro propuestas aprobadas por unanimidad vemos como el PSOE dice una cosa en Galicia y otra en Madrid. También vemos que el BNG no pinta nada en Madrid, que no le hacen caso y que su servilismo no sirve para nada en Galicia. Seguiremos peleando por una AP-9 libre de peajes y cien por cien gallega", ha zanjado.