La Xunta considera "una tomadura de pelo" el reparto de menores migrantes y sostiene que Galicia no tiene plazas

La conselleira pide al Gobierno "diálogo y financiamiento" y reprocha que Cataluña y Euskadi no reciban niños y adolescentes en acogida

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha manifestado que Galicia tiene "cero plazas" para acoger a menores migrantes y ha insistido en exigir al Gobierno "diálogo, consenso y financiamiento" ante lo que ha considerado "una tomadura de pelo".

A preguntas de los medios en el acto de clausura del curso 2024/2025 en las escuelas infantiles, después de que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saínz, pidiese el mismo trato para los menores procedentes del norte de África que para los ucranianos, Fabiola García ha recordado que Galicia recurrió ante el Tribunal Constitucional el real decreto ley por considerar que "invade competencias autonómicas" con el objetivo de "frenar una imposición nueva" por parte del Ejecutivo central".

Así, ha vuelto a insistir en que Galicia es una tierra "solidaria y acogedora", pero ha señalado que "no se puede ser solidario con lo que no se tiene", argumentando que el servicio de protección autonómico tiene "una sobreocupación del 108%", por lo que no cuentan con "ni una sola plaza para acoger menores".

Por eso, ha reiterado la petición al Gobierno de volver "al diálogo y al consenso", ya que, ha añadido, le parece "una tomadura de pelo" que pretenda enviar a Galicia "317 menores y cero al País Vasco y cero a Cataluña".

También ha reprochado que el Ejecutivo central afirme que "solo" dará financiación para "la recepción de esos menores" y que tengan que ser los gallegos los que "sustenten a todos estos menores hasta que cumplan los 18 o hasta que salgan del sistema".

SIN "RECURSOS HABITACIONALES"

A preguntas de los medios sobre si se aumentará la capacidad del sistema de acogida, la titular de Política Social ha vuelto a señalar que Galicia no dispone de "recursos habitacionales para acogerlos".

En este sentido, ha relatado que el sistema de integración gallego es "total" y no se quieren crear "guetos o macrocentros solo para menores extranjeros". "Creemos que la forma de integrarse en una comunidad es estando con niños y adolescentes de esta comunidad autónoma. Con lo cual, pedimos al Gobierno que no nos envíe menores no acompañados porque no tenemos capacidad residencial para acogerlos", ha zanjado.

"SOLIDARIO Y ACOGEDOR"

También cuestionado sobre este asunto en este mismo acto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que Galicia es un pueblo "solidario y acogedor", pero quiere "acoger bien", algo que en su opinión debe hacerse "planificadamente, con tiempo, coordinadamente y con financiamiento".

"Si no se hace así, y se hace una especie de trágala desde el Gobierno central por sacarse de encima un problema, las cosas se harán muy mal. Y espero que estemos a tiempo de hacer las cosas bien", ha apostillado.