La Xunta constata que no hay avances sobre la Policía adscrita y cree que la CEP debería protestar ante el Ministerio

El Gobierno insiste en que debe financiar el 50%, "como hacen el resto de comunidades, incluidas las del PP"

OURENSE / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha constatado que, por el momento, no ha habido "ningún avance" en relación a la negociación de un nuevo convenio con el Gobierno central en relación a la unidad de Policía adscrita a la comunidad, por lo que mantiene que, si la situación no varía, el cuerpo tendrá que dejar de prestar más servicios.

Ya se había pronunciado en esta línea en días pasados, después de trascender que, debido a la situación de la unidad adscrita, que está planteada como una plantilla de 500 agentes y registra un déficit del 30%, se retirarían agentes de las sedes institucionales del Parlamento de Galicia y de la Xunta en el complejo administrativo de San Caetano.

A preguntas de los medios en Ourense, y en la misma jornada en la que la Confederación Española de Policía ha convocado dos protestas en Santiago, Calvo se ha manifestado en el mismo sentido: "Si no tenemos efectivos, tendremos que dejar de prestar servicios porque no estamos en garantía de poder prestarlos con suficiente calidad".

Sobre la negociación del convenio, ha constatado que no se ha dado "ningún avance" en los últimos días y ha insistido en que los dirigentes de la Xunta están "preocupados". Y se ha reafirmado en que se empieza por la retirada de agentes de las sedes institucionales por considerar que es una cuestión en la que se puede "reducir".

"Seguirá habiendo presencia de la Policía autonómica, tanto por la mañana como por la tarde, aunque sí reduciremos efectivos", ha ratificado, antes de añadir que esta merma de agentes de la unidad adscrita se cubrirá con efectivos de seguridad privada que "ya tiene" tanto el Parlamento como la Xunta. "Ningún problema en ese sentido", ha apostillado.

"SE EQUIVOCAN DE LUGAR DE MANIFESTACIÓN"

"Y con respecto a las manifestaciones de un sindicato en concreto (con respecto a CEP), yo creo que se equivocan en el lugar de manifestación. Creo que tienen que manifestarse ante la Delegación del Gobierno o ante el Ministerio", ha continuado el conselleiro.

No en vano, ha reiterado que tanto él como el presidente de la Xunta, Diego Calvo, fueron a hablar con el ministro, al que propusieron negociar una vía intermedia --el Gobierno propone la cofinanciación al 50%-- al considerar que la pretensión del Ejecutivo estatal está "fuera" de las "posibilidades" del Gobierno autonómico.

"Entre ese convenio que propone el Ministerio y el que tenemos a día de hoy, creo que hay campo suficiente para poder llegar a un acuerdo", ha sentenciado Calvo, quien ha lamentado que, desde ese encuentro, en febrero, la Xunt no tiene "noticias". "Aún así lo seguimos intentando", ha dicho.

COFINANCIACIÓN DEL 50%

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press, se han reafirmado en que los cuerpos de policía adscritos deben ser cofinanciados al 50% entre el Ejecutivo estatal y los autonómicos.

Las mismas fuentes inciden en que es lo que se hace "con el resto de comunidades, incluidas las del PP" y recuerdan, como también lo hizo la CEP este jueves, que "la última que acaba de firmar es Andalucía".