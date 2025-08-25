La Xunta creará una oficina de apoyo y asesoramiento legal al profesorado frente a cualquier tipo de violencia

Educación espera remitir la nueva ley de educación digital al Parlamento en octubre para introducirla a inicios del año que viene

El conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha anunciado la creación de una oficina especializada en "proteger, apoyar y dar asesoramiento legal" a los profesores frente a aquellos casos donde se detecte algún tipo de violencia física, verbal o digital.

Tal y como ha trasladado este lunes durante la presentación de las novedades del nuevo curso académico 2025/2026, esta oficina tendrá entre otras funciones, la de "mediar" en aquellos casos donde existe un conflicto entre un docente y una familia y garantizará que "todos aquellos miembros de la comunidad educativa sean tratados con respeto".

Así, Educación ha apostado por "reforzar la autoridad del profesorado y mejorar su carrera profesional", a través de acciones como el plan de reducción de la burocracia para aligerar las tareas administrativas y que ese tiempo pueda ser reinvertido en labores puramente educativas.

También, ha recordado que están desarrollando un acuerdo sindical que posibilita mejorar las condiciones salariales de los docentes en función de la formación de los mismos y de las responsabilidades que van asumiendo.

En palabras del conselleiro, el profesorado es el "pilar fundamental de un sistema educativo", por lo que el objetivo es hacer de la docencia una profesión "más prestigiosa, reconocida y atractiva".

NUEVA LEY DE EDUCACIÓN DIGITAL

Entre otros aspectos tratados, Rodríguez ha señalado la nueva ley de educación digital, que pretende "regular, ordenar y fijar la incorporación de las nuevas tecnologías". Según su previsión, espera remitirla al Parlamento -- tras ser aprobada en el Consello de la Xunta -- en octubre de este año para poder tenerla a inicios del año que viene, en el curso académico actual.

La finalidad es "consolidar un modelo híbrido que combine los aprendizajes tradicionales a través de métodos más analógicos con las nuevas tecnologías imprescindibles en la sociedad actual".

Además, entrará en funcionamiento la primera fase de la reforma del programa de libro electrónico 'E-Dixgal', en el que se aumenta la presencia de libros en papel y se presentará y licitará el programa 'EdugaIIA', de introducción de nuevas tecnologías.

Igualmente, el Gobierno gallego "reforzará" la lectura en el aula, con un tiempo mínimo diario dedicado a este hábito con el objetivo de mejorar la "comprensión lectora".