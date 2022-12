La Xunta cree que la nueva ley de universidades intenta "desviar la atención" hacia los colegios mayores que segregan

Rodríguez censura que el texto no aborda "lo realmente significativo", como la financiación, la gobernanza y la conexión con la economía

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades de la Xunta, Román Rodríguez, rechaza la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que está en tramitación en el Congreso porque intenta "desviar la atención" hacia la segregación por género en los colegios mayores y no trata, a su juicio, lo "realmente significativo", como la financiación.

En concreto, el texto recoge ahora una enmienda para impedir que estos centros adscritos a la universidad pública puedan llevar a cabo esta segregación. La iniciativa de Más País-Equo, incorporada a la ley, se registró después de que se hiciera viral un vídeo en redes sociales en el que alumnos del Colegio Mayor masculino Elías Ahúja de Madrid amedrentaban a sus vecinas del CMU Santa Mónica --femenino-- con gritos como "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar".

A raíz de esta modificación del texto de la LOSU, en declaraciones a los medios durante una visita al CEIP Antonio Palacios de O Porriño (Pontevedra), el conselleiro de Universidades gallego ha insistido en que lo ocurrido con el Elías Ahúja fue "una barbaridad" contra la que ha manifestado su repulsa. "Rechazamos cualquier tipo de acción contraria a los derechos de las personas y muy específicamente los derechos de las mujeres", ha alegado.

Dicho esto, ha pasado a criticar que la LOSU propuesta por el Gobierno central intenta "desviar la atención" hacia este tema y no aborda "lo realmente significativo para el sistema universitario": "No se habla de financiación, no se habla de gobernanza, no se habla de conectividad con la sociedad y con el mundo empresarial".

Rodríguez considera que la norma los trata de un modo "absolutamente politizado y con una fuerte carga ideológica", al tiempo que genera un "gran rechazo de toda la cadena del sistema universitario", igual que --ha recordado-- tuvo la ley que había propuesto el anterior ministro del ramo, Manuel Castells.

"Da la sensación de que no nos estamos tomando en serio legislar, lo que es hacer una ley de universidades. No es una ley ordinaria. Influye en el futuro de un país de un modo muy fuerte", ha advertido.

Finalmente, el conselleiro de Universidades ha insistido en subrayar su defensa de la "igualdad de género" frente a "cualquier actividad contra la dignidad de las mujeres o cualquier otro colectivo".