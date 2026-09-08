La Xunta cree que PISA evidencia el "fracaso" de la LOMLOE, pero destaca que Galicia sigue por encima de la media

Román Rodríguez este martes en Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha criticado que el informe PISA es "una metáfora clara y evidente" del "fracaso" de la LOMLOE y del "socialismo educativo", aunque ha destacado que Galicia sigue por encima de la media nacional.

Así lo ha señalado este martes ante los medios de comunicación tras conocerse los datos del informe PISA de 2025, donde los resultados de Galicia cayeron de forma generalizada en relación al anterior de 2022, hasta situarse en los peores históricos desde que en 2006 comenzó a conocerse la situación de los estudiantes gallegos de forma desagregada. Con todo, debido al descenso que se registra en el conjunto de España, la Comunidad continúa por encima de la media española en ciencias, matemáticas y lectura.

Rodríguez ha lamentado que las cifras de PISA recogen una caída generalizada en todas las regiones, a excepción de Castilla-La Mancha, acusando a la LOMLOE de lo ocurrido. "Estamos ante una caída estructural del sistema derivada de la aplicación de una mala ley", ha reivindicado el conselleiro, recordando que es el primer informe PISA que se realiza con esta normativa ya en vigor.

"Desde la perspectiva de Galicia, Galicia comparativamente con el resto de las comunidades autónomas mantiene posición", ha añadido, reconociendo que los datos en bruto "bajan", al igual que en la práctica totalidad de las comunidades nacionales.

"No son los datos que nos gustaría, los datos brutos que nos gustaría, pero sí proporcionalmente y en comparación con otras comunidades autónomas y dentro de un territorio que es el territorio español que cae en todas las comunidades autónomas menos en una, vemos que mantenemos posición relativa, prácticamente mantenemos posición relativa, subimos en matemáticas, estamos en las tres competencias por encima de la media española y tenemos también un puesto de privilegio absoluto en el ámbito de equidad", ha insistido.

Román Rodríguez ha asegurado que el Gobierno gallego ya había advertido de que esto iba a ocurrir, preguntándose qué medidas se van a tomar ante esta "caída estructural" del sistema a nivel nacional.

Él ha hecho una serie de propuestas al respecto, hablando de la necesidad de realizar unos currículums "con sentido común" y no "absurdos" como los que existen, a su juicio, hoy en día. También pide recuperar unos sistemas de evaluación que recuperen "la cultura del esfuerzo" y eliminen "la cultura del qué más da".

Además, el responsable de Educación autonómico solicita mejorar la profesión docente, ante el actual "fracaso absolutamente estrepitoso" del socialismo educativo, como ha dicho.

CATALUÑA Y CASTILLA-LA MANCHA

Román Rodríguez también ha puesto el foco en los datos de dos comunidades en concreto: Cataluña y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por socialistas. Sobre la primera ha indicado las "trampas" realizadas, después de que la OCDE eliminase sus resultados de los informes internacionales al haber apartado de los exámenes a más del 20% de los estudiantes seleccionados, cuando el límite máximo es un 5%.

Sin embargo, tal como lamenta Rodríguez, España sí los incluye a nivel nacional, por lo que las cifras españolas están "adulteradas" al significar Cataluña el 15% de la población escolar nacional.

Sobre Castilla-La Mancha, ha cuestionado que pasase en los tres útlimos años de la posición 15 a nivel nacional, prácticamente a la cola, hasta el puesto 5 en el último informe, "sin que se haya hecho hasta donde se conoce ningún tipo de plan específico de mejora". "Con lo cual, creo que hay algunas reflexiones colectivas que tenemos que hacer", ha deslizado.