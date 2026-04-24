La Xunta declara Santiago zona de mercado residencial tensionado

Archivo - Al fondo, la Catedral de Santiago. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas han confirmado que el Gobierno gallego dará luz verde a la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado.

Como había avanzado La Voz de Galicia y ha confirmado Europa Press, el departamento gallego ha firmado la resolución.

Ahora será el Ayuntamiento de Santiago el que tenga que presentar un plan de acción y, a continuación, el Gobierno central recogerlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con todo, la administración autonómica reitera que continúa estando en contra de la medida, que considera que no tiene efectos en el mercado residencial.

La capital gallega sigue así los pasos de A Coruña, declarada zona tensionada ya el 30 de julio de 2025, siendo la primera ciudad gallega en aplicar esta medida.

Precisamente respecto a la ciudad herculina, las fuentes autonómicas consultadas apuntan que, desde julio, los contratos de alquiler han bajado en torno a 300 contratos.