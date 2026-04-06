La Xunta destaca que Galicia cierra el mejor marzo en afiliaciones y "con récord de paro a la baja"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta destaca que Galicia cierra el mejor marzo en afiliaciones con 1.095.875 cotizantes y "con récord de paro a la baja" con 114.670 desempleados.

El conselleiro de Emprego, José González, destaca que la comunidad redujo el desempleo en casi 4.500 personas en relación al que había hace un año.

En cuanto a cotizantes, su departamento resalta que Galicia tiene 16.479 más que en marzo de 2025 y añade, en relación a los colectivos prioritarios, que tanto en el caso de mujeres como en el de parados de larga duración se da la cifra más baja para un mes de marzo de toda la serie, que comienza en mayo de 2005.

En este contexto, González señala que la tendencia "continúa siendo positiva de cara a consolidar un mercado laboral gallego más dinámico, inclusivo y centrado en la creación de empleo de calidad".