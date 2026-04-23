Xunta destinará más de 50 millones al desarrollo del ámbito de Mallou (Santiago)

Xunta destinará más de 50 millones al desarrollo del ámbito de Mallou - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta destinará más de 50 millones de euros al desarrollo del ámbito de Mallou, en Santiago, y prevé una inversión inducida de 600 millones para crear "un nuevo barrio" para 8.000 personas, según sus cifras.

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, ha presentado este jueves el proyecto de interés autonómico para la ciudad, el séptimo de los que tramita la Xunta que alcanza la aprobación inicial.

Allegue ha reivindicado la apuesta de la Xunta por la vivienda en la capital gallega, en la que en este 2026, ha dicho, se entregarán las primeras viviendas de la legislatura en Lamas de Abade y O Castiñeiriño.

Al respecto de este nuevo hito, la aprobación inicial del plan en Mallo para desarrollar suelo donde se podrán construir 3.609 viviendas, ha recordado que el 80% de ellas serán protegidas.

"Un futuro próximo barrio para esta ciudad, un proyecto para facilitar el crecimiento por el norte, al lado de la zona urbana ya existente", ha resaltado.

En rueda de prensa, la conselleira ha valorado el diseño del proyecto, que distribuye la superficie del ámbito en cinco grandes manzanas, separadas por una red vial estructurante, y que generará un eje norte sur y "amplias zonas verdes de carácter natural" en torno al cauce del río Mallou, afluente del Sar.

Dentro de cada uno de ellos se ordenan cuarterones donde se disponen las zonas para viviendas, equipamientos públicos, zonas verdes y una red viaria de servicio o acceso.

EDIFICIO DE 13 ALTURAS

Las 3.600 viviendas, que dan continuidad a la actual trama urbana, se distribuirán en bloques de varias alturas, entre tres, cuatro, seis, siete y nueve, excepto un edificio de 13 alturas.

En lo que respecta a las zonas verdes, ocuparán más de 130.000 metros cuadrados, con más de 3.500 árboles e itinerarios para fomentar la movilidad sostenible.

Otros 45.290 metros cuadrados se destinarán a espacios para equipamientos, que se sitúan "mayormente" en posición periférica al sector para facilitar el acceso, además, a la población del entorno.

Allegue ha indicado también que el ámbito tendrá como espacio central una plaza en el entorno de la fuente-lavadero de Mallou, que incorporará el camino antiguo del río. De esta forma, según la Xunta, "se busca la mejor integración de los elementos que ya existen y que forman parte de la memoria de los vecinos".

APARCAMIENTOS

La Xunta busca también una movilidad urbana "sostenible" con la diferenciación entre vías estructurantes para tráfico "fluido" y viales de proximidad que contienen espacios ajardinados y "amplias aceras".

Incorpora un carril bici y espacios para el transporte público. Por su parte, el número de plazas de aparcamiento previstas es algo más de 3.500 plazas, de las cuales casi 900 serán públicas.

La urbanización permitirá dotar al ámbito de todos los servicios: saneamiento, abastecimiento, pluviales, redes de iluminación, de gas y de telecomunicaciones, todo integrado por el sistema vial definido.

PLAZOS

Tras la aprobación inicial el pasado lunes y la publicación este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) se abre un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones.

El siguiente paso será el análisis de los informes sectoriales que "ya se están solicitando" y la previsión es que el proyecto de interés autonómico cuente con la aprobación definitiva este año, para licitar la obra de urbanización en el próximo año 2027, y que en 2028 se puedan simultanear las obras de urbanización y de edificación.