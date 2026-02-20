La Xunta eleva a Europa las demandas sobre el Corredor Atlántico y la necesidad de "agilizar" el AVE con Oporto

Diego Calvo reunido con Julie Buy. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, se ha reunido este viernes con Julie Buy, consejera del coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, para abordar las demandas de Galicia en relación con el Corredor Atlántico.

En la reunión han estado presentes también la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela; el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, y la directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez.

Además, Diego Calvo ha aprovechado para reiterar la invitación al coordinador del Corredor Atlántico para visitar Galicia, "conocer sobre el terreno la realidad y comprender la importancia de conectar debidamente la fachada atlántica para el desarrollo y futuro de la comunidad y de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal". La Xunta espera que pueda materializarse en este año.

El conselleiro se ha referido a la reunión de este viernes como "muy satisfactoria" y ha agradecido la receptividad de la consejera Julie Buy para conocer y trasladar las necesidades gallegas en el ámbito de la movilidad, así como la invitación para visitar la comunidad.

En el encuentro, Diego Calvo ha insistido en la urgencia de conocer los datos sobre el avance de las obras y proyectos vinculados a la red, así como de tener acceso al Plan director con el detalle de las actuaciones, inversiones y calendarios, y donde se incluya, además, una coordinación con Portugal.

Para el conselleiro, tener esta información es fundamental, de ahí las reiteradas peticiones realizadas por parte del Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda al Gobierno central en este sentido.

"UNA PRIORIDAD ABSOLUTA"

Diego Calvo ha incidido también en la demanda de "una integración plena de Galicia en el corredor" y en la necesidad de contar con un plan de trabajo que "dé prioridad" al ramal noroeste, del que se pide el reconocimiento europeo de su carácter estratégico para instar al Gobierno de España a su impulso.

En esta línea, ha apuntado que para Galicia es "una prioridad absoluta" el desarrollo en su territorio de esta red, como "herramienta para potenciar al máximo las oportunidades de su posición geográfica estratégica, las capacidades logísticas y las relaciones con Portugal e Iberoamérica".

ALTA VELOCIDAD

Entre las demandas concretas en las que viene insistiendo la Xunta, el conselleiro ha destacado las obras de alta velocidad pendientes, en especial la de la conexión entre Vigo y Oporto.

Según ha subrayado, la situación actual, con "retrasos continuos por parte del Ministerio en el proyecto de la salida sur de Vigo, haría inviable la finalización de las obras al menos hasta 2038", ya que habría que añadir el tramo entre O Porriño y la frontera lusa y la negociación para construir un nuevo puente internacional.

También se ha referido a los tramos pendientes en la conexión entre Galicia y Madrid, en los que "hay que completar la doble vía para una mayor eficiencia, capacidad, velocidad y fiabilidad".

La variante de Ourense es otra de las obras necesarias para mejorar la alta velocidad en este eje, ya que es, según la Xunta, "clave" para evitar "el riesgo de saturación" que provoca la actual entrada a Ourense por su sinuosidad y limitaciones de velocidad.

En esta línea, Calvo ha reiterado también la necesidad de "sustituir el ancho ibérico, presente en más del 80% de la red gallega, por el estándar internacional requerido por la Unión Europea para garantizar la interoperabilidad". Para el conselleiro, esta mejora es especialmente necesaria en el tramo de Ourense a Santiago, donde ya están las traviesas preparadas.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

En cuanto a las mercancías, Diego Calvo ha vuelto a demandar la salida ferroviaria del puerto de Ferrol, la finalización de la salida del puerto exterior de A Coruña, y que se hagan vía Lugo-Monforte para "optimizar el transporte".

También en la petición de que se reconozca los puertos de Vigo y de Ferrol como nodales en la red básica y no en la global, donde están actualmente y con horizonte para 2050, además de la necesidad de impulsar autopistas ferroviarias en el noroeste.

El conselleiro considera que sin estos avances "se pone en riesgo la cohesión territorial y se limita la competitividad de las empresas gallegas".