Xunta espera que Sánchez estime las demandas gallegas para la cumbre lusa, "enviadas por escrito al no tener presencia"

El presidente gallego pone el foco en el AVE Vigo-Oporto y asegura que "existe el riesgo de llegar a 2030 sin los deberes hechos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, espera que el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, tenga en cuenta las demandas de Galicia para la XXXIII Cumbre hispano-portuguesa que se celebra este fin de semana en el municipio luso de Viana do Castelo, "transmitidas por escrito puesto que Galicia no va a tener presencia".

Rueda se expresaba así este viernes en Arteixo (A Coruña), donde ha participado junto al vicepresidente primero, Francisco Conde, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en el acto de arranque de las obras de la futura fábrica de Morás de Estrella Galicia.

Entre las demandas señaladas, Rueda ha destacado la conexión de alta velocidad con Portugal, a través de Vigo y Oporto. Al presidente gallego le preocupan los plazos y espera que, "para cuando Portugal llegue con su alta velocidad a la frontera con España, también lo haya hecho España".

"Para 2023 hay 30.000 euros previstos para esta inversión en los Presupuestos Generales del Estado. Si no se hace nada en 2023, y estas inversiones no son sencillas, existe riesgo de que llegue el año 2030 sin los deberes hechos", ha advertido el líder gallego, que espera que esto "se reconsidere" y de la cumbre salga "una planificación por las dos partes para que haga lo mismo España que lo que hace Portugal".

"LAS COMUNIDADES LIMÍTROFES DEBERÍAN ESTAR"

En los mismos términos hablaba también el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que ha insistido en que el presidente de la Xunta debería haber sido invitado a la cumbre, dado que las Comunidades autónomas son las que "gestionan día a día los territorios transfronterizos".

En la presentación del Programa operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) Eurorregión Galicia-Norte 2021-2027, Calvo ha señalado que la carta de Rueda dirigida al presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, "fue enviada en tiempo y forma", por lo que espera que haya sido recibida.

El vicepresidente ha insistido en que las reclamaciones "no son nuevas" y ha justificado la presencia del líder de la Xunta en la cumbre para poder poner "encima de la mesa las necesidades de los más afectados".

"Nos gustaría que en cumbres como la de Portugal, Galicia estuviese presente, igual que Castilla-León, Andalucía y Extremadura; las que día a día gestionamos los terrenos fronterizos y vivimos sus problemas de forma más intensa", ha argumentado Calvo.

A este respecto, ha lamentado la decisión de la Administración central y ha recordado algunas de las propuestas planteadas por la Xunta, compartidas además con Portugal. "Es una pena que el Gobierno no vaya en la misma dirección", ha apuntado sobre esto.

Entre ellas, la Xunta considera "fundamental" impulsar el AVE con Oporto. "Portugal, a través de su ministro y presidente también lo ha dicho, para ellos también es fundamental la conexión ferroviaria con España a través de Oporto y Vigo. Y es una pena que el Gobierno español no coincida con nosotros y despache además el tema diciendo que no habrá problema y que para 2030 estará listo, cuando no es así", ha aseverado.

Ha recordado que la salida sur de Vigo "no está ni decidida", por lo que "mucho menos los proyectos, la licitación o la obra". "Lo que hace Rueda es defender los intereses de Galicia que es para lo que lo eligieron los gallegos", ha concluido Calvo.

CRÍTICAS DE CABALLERO

Por último, y en referencia a las últimas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que criticaba la actitud de la Administración autonómica, Calvo ha afeado lo que considera "una estrategia de buscar siempre un enemigo".

"Se equivoca. Debería estar pidiéndole a Sánchez el AVE Vigo-Oporto en vez de centrase en lo que no se tiene que centrar", ha zanjado.