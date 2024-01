La Xunta estima que a partir del sábado llegarán más pellets a la costa y pide al Gobierno que actúe "dentro del mar"

Suma 100 personas a su dispositivo, que considera "suficiente" y que se encargará de limpiar "todo el plástico" de los arenales gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha pedido al Gobierno que actúe "dentro del mar", el ámbito "que le corresponde", ante el vertido de pellets que llega al litoral y ha avanzado que las predicciones de Meteogalicia sobre las corrientes marinas apuntan a que a partir del sábado podría llegar más plástico a las costas gallegas.

En declaraciones a los medios este martes antes de reunirse con Meteogalicia para analizar la evolución de las corrientes marinas en los próximos días, la responsable de Medio Ambiente de la Xunta ha explicado que en función de las corrientes tomarán "las decisiones pertinentes" en relación a la limpieza de playas.

Así, ha detallado que el sábado la recogida que se va a poder hacer "va a ser mínima" porque las corrientes "no empujan el pellet hacia fuera", pero a partir del sábado, "en función de los sacos que haya en el mar, sí podría estar llegando más pellet a la costa".

En esta línea, ha afirmado que se debe hacer "un seguimiento exhaustivo", del que darán conocimiento a las 12,00 horas y a las 18,00 horas "en función de las mareas". Precisamente, en la mañana de este martes ha señalado que era "difícil" en algunas playas poder realizar trabajos porque la marea "estaba alta y los pellets flotan".

Por el momento, ha señalado que "ni siquiera" se ha recogido "el 10%" del total de sacos vertidos, por lo que ha instado al Gobierno central a "hacer su trabajo en el mar", ya que el dispositivo habilitado por la Xunta en tierra "es suficiente".

En este sentido, ha anunciado que se sumarán 100 operarios, a través de la empresa pública Seaga, a los 200 ya activos con Tragsa y las consellerías de Medio Ambiente y Mar. Estos trabajadores se encargarán de retirar los pellets, pero también el resto de plásticos que haya en los arenales, según ha destacado la vicepresidenta segunda.

EXPLICACIONES AL GOBIERNO

Además, Ángeles Vázquez ha vuelto a pedir explicaciones al Gobierno central después de que se tuviera conocimiento este martes de "ciertos documentos que acreditan que Portugal se puso en contacto con España el propio día 8", cuando el barco polaco en aguas portuguesas perdió seis contenedores. "Nos gustaría saber qué pasó desde ese momento hasta el día 3 de enero, que es la primera comunicación oficial que tiene la Xunta", ha insistido.

También ha comunicado que este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se puso en contacto con ella "por primera vez" y ha defendido que la Xunta ha activado ahora el nivel 2 para que el Gobierno gallego "no sea un impedimento" y que "no haya excusas para trabajar".

"Lo que se le traslada (al Gobierno) es que tienen que trabajar en el ámbito que a ellos les corresponde, recogiendo los sacos de pellets en el mar", ha argumentado.

Preguntada por el aviso recibido en el 112 Galicia a principios de diciembre sobre un vertido de pellets en el litoral gallego, Vázquez ha justificado que la central de emergencias recibe "unas 1.500" llamadas al año relacionadas con residuos.

Para cada uno de los residuos, ha explicado, hay un protocolo que se traslada al organismo competente. Así, ha señalado que cuando un particular notificó que había bolsas con pellets, se le trasladó a Sasemar, "organismo dependiente del Gobierno central", y también al Ayuntamiento, "que tiene obligación de recogerlo". "Y Sasemar hace o no hace la investigación", ha aseverado.

"Hoy acreditamos que desde el 8 de diciembre, el Gobierno central era conocedor por el Gobierno luso de que un contenedor se había esparcido, había caído en aguas lusas, que había una serie de corrientes y que se trata de un material que flota que podía llegar a nuestras costas, y en ningún momento se nos dijo que se trataba de este material. Si alguien tiene que exigir es el Gobierno gallego al Gobierno nacional", ha insistido la vicepresidenta segunda.

En este punto, ha vuelto a reiterar que, "independientemente de peleas políticas", lo que debe hacer el Gobierno es "ponerse a trabajar" porque, en su opinión, "hasta el momento no hay ni un solo informe que realizaran ni ningún tipo de trabajo donde les pertenece, que es en el mar".

Según Ángeles Vázquez, la Xunta no puede poner en marcha el Plan Camgal "por un saco ni por cinco sacos". "No tiene sentido", ha indicado, antes de sostener que sí se tiene que poner en marcha "por 1.000 sacos de 25kg porque son miles de partículas y están esparcidas".

Del mismo modo, también ha reprochado al Gobierno que no haya puesto en marcha "el plan estatal contra la contaminación marítima" y ha augurado tendrán que dar "explicaciones a la Fiscalía". "Nosotros le daremos toda la información. No tenemos nada que ocultar", ha zanjado.

PIDE "TRANQUILIDAD"

Ante esta situación, la vicepresidenta segunda ha aprovechado para agradecer el trabajo de los voluntarios y también ha pedido "tranquilidad". Se trata de un producto que, según los resultados de la ficha técnica, tal y como ha destacado Ángeles Vázquez, "no es una sustancia o mezcla peligrosa" y, a su vez, "es utilizado para materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos".

Con todo, ha reconocido que "todos los plásticos son nocivos", por lo que el objetivo es proceder cuanto antes a su retirada.

"Lo que sí puedo asegurar es que de la ficha técnica que envía el abogado del barco y que también el Miteco le envía a la Xunta es que no se trata de un material peligroso y no es un material tóxico, lo que no quiere decir que no sea nocivo para el Medio Ambiente, todo plástico es nocivo", ha manifestado.

Sobre cómo se gestionan estos residuos, Vázquez ha asegurado que se realiza la recogida correspondiente, se depositan en el contenedor y hay dos opciones: o lo hacen los ayuntamientos a través del gestor que ellos tengan o lo hace la Xunta a través de Tragsa con los gestores autorizados en este tipo de residuos.