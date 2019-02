La Xunta estudia aplicar "este curso" la prohibición de niños sin vacunar en sus escuelas infantiles

Actualizado 28/02/2019 16:36:17 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que su Gobierno estudia aplicar "cuanto antes" la prohibición de niños sin vacunar en las guarderías públicas de cero a tres años: "Si podemos este curso, será este curso". En cualquier caso, ha advertido a los padres gallegos que, "si no vacunan a sus hijos, estarán con un alto riesgo de no poder llevarlos a las escuelas infantiles".

En la comparecencia posterior a la reunión con su Ejecutivo, Feijóo ha reivindicado la "protección" de los más jóvenes como base de esta medida que se podría "establecer en el menor tiempo posible, cuando sea factible". "En cuanto podammos, vamos a prohibir y por tanto a rechazar la matriculación de niños y niñas en escuelas infantiles que no tengan el calendario (de vacunación) obligatorio completo", ha aseverado.

En este contexto, fuentes de la Consellería de Política Social han explicado a Europa Press que la adopción de esta restricción y cuándo podría aplicarse todavía está en fase de evaluación. Además, estas mismas fuentes han indicado que, de adoptarse esta medida para el curso que ya está en marcha, sus consecuencias aún están por estudiar.

"La prioridad deben ser los niños y niñas de Galicia, porque son el futuro de Galicia (...). Debemos buscar fórmulas para que esos niños estén en las mejores condiciones posibles y debemos proteger a esos niños, no solo a los vacunados sino a los que no lo están, y en consecuencia tenemos que proteger a los niños que están vacunados frente a los que no lo están", ha expresado el presidente del Gobierno autonómico, quien ha alertado de la "peligrosidad" de la corriente antivacunas, "que lamentablemente en pleno siglo XXI se está dando incluso con cierta intensidad en Galicia".

Seguidamente, ha celebrado que "la mayoría de padres no hace caso a esas propuestas políticas absolutamente desacreditadas desde el punto de vista científico", puesto que, tal y como ha asegurado, "las vacunas funcionan" y las administraciones "tienen que promover que se cumpla" el calendario de vacunación gratuito y obligatorio.

Por ello, Feijóo ha avanzado que se establecerá la prohibición "en el menor tiempo posible" y, preguntado sobre la concreción de este plazo, ha dicho que "si se puede este curso, será este curso".

En cuanto a aplicar esta medida en niveles educativos superiores, ha adelantado que Política Social "lo está mirando, pero es complejo" porque en edades posteriores "hay vacunas que no son obligatorias".