La Xunta exige explicaciones por la interrupción de la circulación ferroviaria con destino y origen Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha exigido explicaciones por la incidencia registrada este jueves en la línea ferroviaria entre A Gudiña y Puebla de Sanabria que obligó a suspender la circulación durante unas cinco horas en este tramo.

Así, el responsable autonómico ha reclamado información puntual sobre las causas de la incidencia y las alternativas ofrecidas para los viajeros.

En este contexto, Calvo ha lamentado "falta de información directa" sobre las incidencias en los servicios ferroviarios, denunciando que ni Renfe ni Adif informaron al Gobierno gallego.

Para el conselleiro, se trata de "un ejemplo más" de la forma de actuar del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al "no proporcionar información oficial" y que la Xunta conozca "siempre las noticias que afectan a los servicios e infraestructuras ferroviarias a través de los medios de comunicación".

PIDE INFORMACIÓN AL MINISTERIO

Tras la incidencia registrada este jueves, el conselleiro ha incidido en que es necesario que el Ministerio responda a la solicitud de datos por parte de la Administración autonómica sobre el estado de las infraestructuras y el resultado de las últimas revisiones realizadas a los trenes de la red gallega.

Además, en una nota de prensa, la Xunta ha apuntado que esta nueva incidencia se suma a retrasos, averías e interrupciones que, ha apuntado, "registra la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid durante meses".

En este sentido, ha ejemplificado que el tren Avlo desde Madrid batió "su récord de retraso la semana pasada": "más de siete horas de retraso, en un tren que salió dos horas tarde de la capital y quedó parado tres horas en el intercambiador de Taboadela, sin prestar adecuada información ni atención a las personas usuarias".

La Xunta ha insistido en que "no es aceptable" que continúen produciéndose incidencias "con tanta frecuencia", por lo que ha exigido al Gobierno central que asuma responsabilidades y adopte medidas urgentes para reforzar el servicio.