La Xunta exige "responsabilidades" en la CiUG por la "sucesión de errores encadenados" en exámenes de la PAU

Imagen de Román Rodríguez este viernes en Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha insistido en pedir "responsabilidades" a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) por la "sucesión de errores encadenados" detectados en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación tras ser preguntado por la polémica surgida a raíz de distintos problemas hallados en exámenes de materias como Dibujo Técnico o Historia en la PAU de este año en Galicia.

El conselleiro ha querido dejar claro que los encargados de diseñar los exámenes, organizarlos y evaluarlos no es la Xunta, sino la CiUG a través de distintos grupos que diseñan las preguntas, las evalúan y las corrigen. "La Xunta no tiene competencia en ese ámbito", ha reivindicado, pidiendo "responsabilidades" a "quien es competente".

"Siempre puede haber un error, es inevitable, todos cometemos errores, pero un carrusel tan sucesivo de los mismos es complejo de justificar y entender", ha apostillado Rodríguez ante los medios de comunicación.

A partir de ahí, ha dicho, la CiUG tendrá que tomar las "medidas necesarias" para que estas situaciones no se produzcan y para que los perjuicios al alumnado sean los menores posibles.

Tras insistir en la necesidad de una PAU más "homogénea" a nivel nacional, ha indicado que ahora "el mal ya está hecho", por lo que "hay que intentar que los criterios de evaluación que tomen los correctores tengan en cuenta estas circunstancias para no perjudicar más a las familias y a los alumnos".

"NO ES UNA CUESTIÓN BANAL"

"No podemos jugar con el futuro de las personas. No podemos pensar que es una cuestión banal, baladí. No lo es porque afecta a muchos jóvenes que han depositado mucho esfuerzo e ilusión en esta prueba", ha añadido, para volver a reiterar que "los responsables de estas pruebas son quien son", refiriéndose nuevamente a la CiUG.

Preguntado precisamente sobre si estos responsables deberían dimitir, Román Rodríguez ha dicho que eso es una decisión "que tiene que tomar cada persona", subrayando que quien los nombró son las universidades y tendrán que ser quienes tomen las decisiones necesarias.

El conselleiro ha asegurado que otros años había una supervisión de las preguntas elaboradas por los grupos de trabajo y este año no la hubo. "Al no haber supervisión quizá no se hayan detectado los errores que al final se vieron una vez que se puso en marcha la prueba", ha dicho.

Sobre si la Xunta intervendrá en futuras convocatorias de la PAU, Rodríguez ha indicado que el Gobierno gallego ya ha planteado una modificación de la estructura de la prueba para que exista una mayor homogeneización.

"Planteamos que la Comunidad autónoma pueda participar, porque hasta ahora no participa, y pueda diseñar criterios para homogeneizar más las pruebas. Tanto con otras comunidades como internamente. ¿Eso quiere decir que vamos a hacer ingerencias? En ningún caso. Los exámenes los van a poner y las preguntas siempre los docentes. Pero otras cuestiones organizativas, de criterios, de controles, es donde debemos intervenir, como hacen otras comunidades", ha añadido.

Según él, la Xunta pretende entrar en la coordinación de los aspectos de la prueba, con unos criterios y fechas homogéneas con otras comunidades y control y seguimiento de los exámenes. "Lo lanzamos hace meses tras hablar con las universidades para homogeneizar con otras comunidades. Ahora vemos a partir de esta sucesión de errores encadenamos que es muy importante que lo hagamos para evitar que suceda internamente", ha sentenciado.

"Hay que saber realmente qué pasó. No se pueden buscar excusas, se tienen que buscar soluciones. Para eso, hay que buscar qué pasó y después responsabilidades", ha concluido.