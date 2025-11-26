Reunión entre Xunta y Airbus en Madrid - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta se fija como objetivo "abrir las cadenas de valor" de Airbus a otros contratistas gallegos y "apoyar" a sus proveedores para ampliar sus capacidades de producción en los próximos cinco años, "favoreciendo, así, nuevos proyectos en común".

Lo recoge una nota de prensa emitida por la consellería con motivo de una reunión este miércoles en Madrid entre la titular de Industria, María Jesús Lorenzana, y representantes de Airbus, a los que ha trasladado el interés de la Xunta por que la líder mundial en aeronaves siga colaborando en la estrategia gallega de seguridad, defensa y aeroespacio.

Airbus es líder mundial en construcción de aeronaves civiles y militares y es uno de los socios "estratégicos e industriales" de la Xunta desde la puesta en marcha del parque empresarial de Rozas (Lugo), con una red "consolidada" de empresas y centros gallegos que trabajan como proveedoras de tecnología para la compañía.

El encuentro se enmarca en la ronda de contactos que Industria mantiene con empresas vinculadas al sector de la seguridad, la defensa y aeroespacio.

La Xunta recuerda que en el marco de la estrategia de seguridad, defensa y aeroespacio va a lanzar en 2026 una nueva licitación dotada con 83 millones para financiar nuevos programas conjuntos de I+D entre empresas tractoras y proveedores gallegos.

Además, también a inicios del próximo año, se publicarán dos convocatorias de ayudas que suman 8 millones para apoyar el posicionamiento de las empresas gallegas como suministradoras de tecnología de defensa y seguridad, y para el desarrollo e industrialización de productos y sistemas basados en tecnologías duales.