La Xunta insiste en no aplicar las medidas del Gobierno para la desescalada hasta saber "si son obligatorias"

Rueda sostiene que tendrán "la próxima semana" el documento para dilucidar si lo publicado en el BOE es "obligatorio" o "una opinión"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta insiste en que seguirá su "hoja de ruta" para la desescalada y vuelve a dejar en el aire la aplicación en Galicia de las medidas publicadas este sábado por el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado tras su aprobación en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España (CISNS) con el voto en contra de Galicia, Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Murcia.

"La asesoría jurídica está terminando de analizar hasta qué punto las comunidades autónomas y, por lo tanto, la Xunta, estaríamos obligadas a seguirlas", ha señalado el vicepresidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto celebrado en la mañana de este sábado en Santiago.

Así, el número 'dos' de la Xunta ha emplazado a conocer el dictamen de la asesoría jurídica de la Administración autómica, que prevén tener listo "la semana que viene". En función de este informe, según Rueda, Galicia aplicará o no el catálogo de medidas para la desescalada diseñado por el Ejecutivo central.

"Si nos dicen (servicios jurídicos) que es obligatoria, no somos un gobierno insumiso", ha apostillado Rueda que ha subrayado que Galicia, por el momento, sigue con su "hoja de ruta" diseñada desde la administración autonómica.

En todo caso, desde el Gobierno central han sido varios los mensajes hacia las comunidades que se oponen al modelo para la desescalda. Cargos como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el titular de Política Territorial, Miquel Iceta, remarcaron que las medidas aprobadas en el CISNS son de obligado cumplimiento para todo el territorio y que, en caso de que no se apliquen, el Ejecutivo tendrá que "hacer que se cumplan".

En la línea de lo expresado desde el miércoles, jornada en la que salió adelante el documento pese a la oposición de Galicia y otras comunidades, la Xunta incide en que mientras no concluya el análisis de su asesoría jurídica no aplicará las medidas en su territorio.

"La semana que viene sabremos hasta qué punto lo publicado hoy (este sábado) en el BOE nos alcanza o es simplemente una opinión del Gobierno", ha remarcado Rueda, que ha defendido la "coherencia" de la Xunta, que lleva "meses gestionando una pandemia sin el Gobierno central, que se desentendió en los momentos más duros".

Por tanto, censura la "imposición" de medidas "sin diálogo, explicación y sin argumentación" que, según el vicepresidente, incurren en "incoherencias" como, por ejemplo, "en el tema de las terrazas" al permitir la ocupación de la totalidad de las mesas permitidas siempre que exista una separación de 1,5 metros entra las sillas de diferentes mesas.

"Las restricciones no tienen sentido, sobre todo, por ser prolongadas en el tiempo y sin ninguna evaluación paulatina", ha añadido Rueda, para quien esto "se deriva" de que el Gobierno "no estuvo gestionando el día a día y no se dan cuentan de que las cosas no se pueden hacer así".