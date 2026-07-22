La Xunta insta al BNG a que "primero" entre en las negociaciones sobre el gallego, sin cerrarse a una reunión con Rueda

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha emplazado al BNG a que "lo primero" es que la formación "cambie su actitud" y se incorpore al proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo con el gallego. Con todo, no ha cerrado la puerta a una futura reunión con Rueda, que la formación nacionalista ya ha solicitado formalmente.

"Lo primero que tienen que hacer es dar un paso adelante, cambiar su actitud e incorporarse al proceso de diálogo. A mí no me cabe ninguna duda de que, una vez estén dentro de ese proceso y tengamos un trabajo honesto en torno a esos acuerdos, el presidente de la Xunta se reunirá con los representantes de las formaciones políticas para cerrar un gran acuerdo de país por la lengua", ha expresado en respuesta a las preguntas de los medios.

Estas declaraciones las ha realizado desde la presentación de la próxima temporada del Centro Dramático Galego (CDG), que tuvo lugar cuando ya había terminado la primera reunión entre los grupos políticos en relación al Pacto pola Lingua, en la que el BNG ha sido la única ausencia.

El responsable autonómico de Lingua ha lamentado lo que, a su entender, es una "oportunidad perdida" por el Bloque, que, según ha recordado, "abandonó de forma voluntaria este proceso hace un año y medio". En este sentido, ha insistido en que, hasta que termine el proceso actual de negociación, tienen la puerta abierta para reincorporarse.

Paralelamente, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, solicitó por carta una reunión con Rueda para abordar la actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística, presentada la semana pasada. Este miércoles, la diputada nacionalista Noa Presas ha insistido en la reclamación de la formación, que pasa por reunirse "al más alto nivel" para "hablar en serio".

López Campos cree que el Bloque se ha descolgado de este proceso con "una excusa de malpagador", refiriéndose al cara a cara entre Pontón y Rueda, y que "no está en condiciones de exigir". De este modo, lo ha emplazado a entrar en las negociaciones. "Una vez dentro, esa situación se producirá", ha zanjado.

Este proceso de diálogo ha arrancado con una reunión entre el PPdeG, PSdeG y Democracia Ourensana celebrada esta mañana. Estos encuentros seguirán con un segundo el próximo martes, 28 de julio, "para poner en común esos aspectos de más de sustancia del propio documento", en palabras de López Campos. Después, se establecerá un periodo de trabajo para analizar por bloques cada una de las 11 áreas recogidas en el Plan Xeral.

HACER "UN ESFUERZO" PARA LLEGAR A ACUERDOS

Antes de que finalizase el encuentro que albergó la Cámara gallega, también se pronunció sobre este asunto el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, quien se ha reafirmado en que el foro para debatir la propuesta de actualización del Plan de Normalización debe ser el Parlamento.

También ha insistido en la necesidad de alcanzar "el máximo consenso posible" y ha instado a los grupos a hacer "un esfuerzo" que facilite lograr acuerdos.

Ya en la pasada jornada, tras la carta enviada por Pontón, desde el gabinete del presidente de la Xunta se respondía con otra misiva en la que, según ha podido saber Europa Press, le recordaba que la propuesta de la Xunta se basa "en un plan participativo y con 700 medidas que abarcan todos los ámbitos de la sociedad y cuentan con un foco especial en la integración lingüística de los jóvenes gallegos y en la presencia del idioma en la revolución tecnológica".

Lo hacía antes de reafirmarse en que, una vez que se ha remitido al Parlamento el documento, "el foro adecuado para la negociación es la ronda de contactos que se está manteniendo entre los grupos parlamentarios".