La Xunta insta al Gobierno a dejar los "cálculos electorales" y aporte "concreción" al estatuto electrointensivo

Publicado 20/05/2019 15:43:54 CET

Los comités de Alcoa, Ferroatlántica y Celsa Atlantic reclaman "altura de miras" y que las instituciones abandonen "el partidismo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha instado al Gobierno central en funciones a abandonar los "cálculos electorales" y aporte "concreción" al estatuto del sector electrointensivo todavía pendiente de ser aprobado.

Conde ha hecho estas declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con los representantes de los comités de empresa de las plantas de Alcoa en A Coruña y San Cibrao, Ferroatlántica en Cee-Dumbría y Sabón, y Celsa Atlántica; entidades que en la mañana de este lunes han reunido en la capital de Galicia a medio millar de trabajadores para reclamar un marco estable del precio de la energía que ponga fin a la "preocupante situación" que atraviesa el sector.

Al término de la marcha, que ha concluido a las puertas de la sede de la Xunta en el compostelano barrio de San Caetano, el titular de Economía de la Xunta, Francisco Conde, ha recibido a los representantes de los comités convocantes de la protesta, que han coincidido en reclamar "altura de miras" a los gobiernos autonómico y estatal "por encima de partidismos" en aras de buscar "una salida conjunta" para este sector industrial.

La reunión se ha extendido a lo largo de más de una hora y media en las dependencias de la Consellería de Economía, cuyo máximo responsable ha lamentado la "falta de respuesta" por parte del Gobierno central a las propuestas planteadas por la Xunta, que cree que la "solución" para viabilizar el futuro de las industrias electroinstensivas "pasa por una respuesta" del Ejecutivo en funciones presidido por el socialista Pedro Sánchez.

"Necesitamos un cambio de actitud por parte del Gobierno. (El PSOE) Está haciendo cálculos electorales con la situación de los trabajadores. Necesitamos que se pase a los hechos y que haya una concreción desde el punto de vista de los estatutos de los consumidores electrointensivos", ha aseverado Conde.

Tras poner el foco en que es necesaria "unidad de acción" para afrontar el problema, el conselleiro reclama "concreción" al Gobierno para sacar adelante un estatuto del electrointesivo que también debe aportar "estabilidad" a un sector que precisa una "reducción de la fiscalidad" y "modificar el sistema de peajes".

"Necesitamos una acción coordinada del Gobierno, que contará con el apoyo de la Xunta, que pondrá todos los mecanismos e instrumentos para encontrar una solución", ha aseverado.

COMITÉS DE EMPRESA

Antes de que Conde atendiese a los medios lo hacían los representantes de los comités de empresa, que inciden en que la "falta de regulación" es un problema que "mata cada día" a las plantas de producción y sus trabajadores.

"A algunos les queda más tiempo que a otros, pero está claro que si no hay un mecanismo satisfactorio, a corto plazo, el que más y el que menos tiene los días contados", ha subrayado Juan López Corbacho, presidente del comité de empresa de Alcoa A Coruña, planta sobre la que pende un ultimátum hasta el 30 de junio, fecha en la que, de no haber comprador, se vería abocada al cierre.

De este modo, López Corbacho urge a aprobar el estatuto de las empresas electroinstensivas que quedó paralizado a finales del pasado mes de abril, cuando el Gobierno central decidió suspender su aprobación basando su decisión en un informe desfavorable de la Comisión de Competencia.

"Lo principal es el corto plazo. Tienen que poner mecanismos para aprobar ese estatuto de las empresas electrointensivas. A nosotros (Alcoa A Coruña) en concreto nos queda poco tiempo para encontrar una solución. Estamos preocupados", ha añadido.

Cuestionado sobre una hipotética intervención del Estado en caso de que Alcoa no encuentre comprador para la factoría de A Coruña, López Corbacho ha incidido en que los gobiernos deben "tener todas las posibilidades sobre la mesa", al tiempo que insta a la Xunta a "no permitir que la multinacional toque una sola cuba de las naves que no se pueda volver a poner en marcha en el futuro".

"PACTO DE ESTADO"

Por su parte, el presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa San Cibrao, Jesús Lareu, ha llamado a las instituciones y partidos políticos a abandonar "partidismos" y apostar por un "pacto de estado" que "busque una salida conjunta para la industria".

Y es que, ha continuado, la "marcha" de la comarca de A Mariña de la planta de Alcoa implicaría que "no se vuelva a ver una industria así en muchas generaciones que pasen", por lo que urge a las administraciones a evitar la deslocalización de las multinacionales propietarias de fábricas como Alcoa o Ferroatlántica.

"No pedimos subvenciones, pedimos competir en pie de igualdad con el resto de países europeos", ha remarcado.