La Xunta invertirá 150 millones adicionales hasta 2028 en la financiación del SAF, y alcanzará los 18 euros por hora

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participa na sinatura do novo acordo de financiamento do Servizo de Axuda no Fogar entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta invertirá hasta el año 2028 un total de 150 millones de euros adicionales en la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), con lo que asumirá, al final del periodo, un pago de 18 euros por hora del servicio, frente a los 12 euros por hora actuales.

Así lo refleja el nuevo acuerdo de financiación de este servicio alcanzado entre la Xunta y la Fegamp, y que han rubricado este jueves el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y el líder de la Fegamp, Alberto Varela.

En su intervención ante los medios, Alfonso Rueda ha aplaudido el trabajo realizado por ambas instituciones y ha elogiado que "hayan sido capaces de llegar" a un acuerdo que ha considerado "muy importante", especialmente para las entidades locales.

"Somos conscientes del esfuerzo importantísimo que para los ayuntamientos supone prestar este servicio y había que echar una mano", ha señalado el presidente de la Xunta que, aunque ha considerado lícito "aspirar a más", lo ve "un buen acuerdo".

Según lo recogido en el texto negociado entre ambas partes, la Xunta incrementará así su ya "importante esfuerzo" en este servicio, aportando 150 millones de euros adicionales hasta 2028. Ese año se asumirán por parte del Gobierno gallego los 18 euros por hora de trabajo, frente a los 12 actuales y los 9,7 euros por hora que había en 2021, lo que supone "llegar casi al doble en siete años".

"Es una cifra importante y ojalá pueda ser mayor. También, si cumple su parte el Gobierno central, probablemente se podría cubrir todo el coste del SAF para que los ayuntamientos no tuviesen que aportar nada", ha dicho Rueda, haciendo referencia a que el Gobierno central no alcanza el 50% de aportación que le corresponde por la ley de dependencia.

Del mismo modo, ha lamentado que el Gobierno central presentase un recurso ante el Tribunal Constitucional "que bloqueó el plan de choque de dependencia puesto en marcha por la Xunta" y que estaba dando "muy buenos resultados en la agilización de la tramitación", puesto que "va a impedir que podamos seguir adelante con la eficacia que lo estábamos haciendo hasta ahora".

UN ALIVIO PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Por su parte, Alberto Varela ha aplaudido el acuerdo alcanzado para el SAF, que "era necesario" y que la entidad reclamaba "hace muchísimo tiempo". Supondrá, ha añadido, "un alivio para las arcas de los ayuntamientos", sobre todo de los mas pequeños, que vivían "una situación de mucha emergencia" a la hora de financiar este servicio.

Varela ha reconocido que este "no es el mejor acuerdo que buscaba la Fegamp", que reclama que la totalidad del servicio se sufrague con la aportación de la Xunta y del Estado, sumada a la financiación de los propios usuarios. "Pero la política tiene que llegar a acuerdos y, para llegar a acuerdos, todas las partes ceden", ha indicado.

En esta situación, ha apuntado, el acuerdo "será una ayuda para muchísimos ayuntamientos", mientras que la Fegamp "seguirá trabajando en poner un un calendario para conseguir que con la aportación de Xunta y Estado y con el copago se llegue al 100%".