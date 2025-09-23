La Xunta lamenta el recurso al TC del Gobierno y advierte de que "paralizará" el plan de choque en dependencia

Censura que el Ejecutivo "torpedee" medidas eólicas para "reducir el impacto visual" o "aumentar beneficios sociales" para el territorio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha lamentado, "en nombre de la Xunta", la decisión del Gobierno de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre preceptos de la ley de medidas que acompañó a los presupuestos autonómicos de 2025, en los puntos relativos a la nueva normativa eólica (que incluye la obligación de repotenciar) y la vinculación del grado de dependencia al de discapacidad para agilizar ayudas.

Calvo ha incidido en que este punto en concreto era clave para el "plan de choque" impulsado desde el Gobierno gallego para que "todas aquellas personas que tenían reconocido el grado tres de dependencia, automáticamente se les reconociese el 100% de discapacidad".

"Gracias a este plan que está en vigor, desde enero de este año más de 9.300 personas que tenían el grado tres de dependencia, ya tenían reconocido el 100% de discapacidad. Y fruto de esta decisión, lo que está haciendo el Gobierno es paralizar", ha advertido Calvo en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara.

El conselleiro ha incidido en que resulta "chocante" la decisión, toda vez que el Gobierno "copió este instrumento y, en la reciente modificación de la Ley de Dependencia, reconoce a los que tienen el grado tres de dependencia el 65% de discapacidad, aunque no el 100% como hizo Galicia".

En todo caso, ha insistido en que el paso supone "un parálisis al plan de choque" en materia de dependencia impulsado por la Xunta y que "estaba dando tan buenos resultados". Así, se ha quejado de que sigan las "trabajas" de un Ejecutivo estatal que, además, "sigue sin entregar a Galicia los más de 2.500 millones de euros que le debe" en esta materia.

En lo que respecta al sector eólico, ha lamentado que el Gobierno se dedique a "torpedear" medidas previstas por la Xunta para "reducir el impacto visual" y "aumentar los beneficios sociales para el territorio" en el que se asientan los parques.

"UNA SORPRESA DESAGRADABLE"

"Es una sorpresa desagradable y tendremos que luchar, como hicimos en otras ocasiones en el TC, que por cierto nos acabó dando la razón", ha resaltado Calvo, con el precedente aún reciente del conflicto por la ley del litoral.

A la espera de que se materialice la presentación del recurso y de ver las "consecuencias inmediatas" --se invoca la suspensión de los preceptos cuestionados--, Calvo ha ratificado que en el seno de la comisión bilateral se solucionaron discrepancias llegando a "un punto de encuentro" sobre determinados puntos de la ley de medidas, pero ha lamentado que, en estos dos, el Ejecutivo estatal "no quiso atender a los argumentos" que la Xunta puso "sobre la mesa".