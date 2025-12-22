La Xunta lanza una oferta de compra de locales en Ourense por 2 millones para convertirlos en viviendas

Reunión del Consello de la Xunta. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego lanzará entre enero y mayo de 2026 una oferta pública de compra de locales en Ourense por un importe total de 2 millones de euros con el objetivo de "adaptarlos y convertirlos" en viviendas protegidas.

"La idea es comprar bajos comerciales o de entreplanta vacíos y transformarlos para uso residencial. Cada local deberá permitir la construcción de al menos una vivienda y todos los hogares resultantes serán puestos en alquiler a precios accesibles", ha relatado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Calvo, quien ha presidido el Consello de la Xunta ante la ausencia de Alfonso Rueda --el líder del PPdeG ha participado en la junta directiva del partido en Madrid--, ha comparecido acompañado de la titular de Vivenda, Martínez Allegue, para dar los detalles de esta oferta pública de compra de adquisición de locales.

El plazo de presentación para optar a la venta de locales que "tendrán que estar en buen estado y libres le cargas" será a partir del día de publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) --que tendrá lugar a principios de enero-- y hasta el 1 de mayo de 2026.

Allegue, quien ha manifestado su convicción de que este paso también permitirá avanzar en la erradicación del "feísmo" en las urbes, ha explicado que el motivo de la elección de Ourense para este proyecto piloto es que en este municipio "no hay más suelo donde poder construir".