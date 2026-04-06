La Xunta licita por más de 8 millones de euros la construcción de 43 viviendas de promoción pública en Teo y Lalín

Archivo - Obra de vivienda pública. Foto de archivo. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia licita por más de ocho millones de euros la construcción de un total de 43 viviendas de promoción pública en los ayuntamientos de Teo (A Coruña) y Lalín (Pontevedra).

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, este lunes tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, que ha dado luz verde a las dos iniciativas.

Concretamente, en el municipio de Teo se construirán 26 viviendas de promoción pública en la zona de As Galanas, con una inversión próxima a los cinco millones de euros. Se construirán en una parcela cedida gratuitamente por el Ayuntamiento y según el proyecto redactado por Sabín Blanco Arquitectos.

En total se construirán 13 viviendas de dos dormitorios, 10 de tres dormitorios y tres de cuatro dormitorios. Una de las viviendas de dos dormitorios estará adaptada para el uso por personas con movilidad reducida.

La obra se licitará por un importe de 4.927.128,41, a los que hay que sumar los 207.116,91 euros en que se adjudicó el contrato de redacción del proyecto y dirección de obra. La financiación corresponde en su totalidad a la Xunta de Galicia.

VIVIENDAS EN LALÍN

En lo que respecta a Lalín, allí se construirán 17 viviendas con una inversión próxima a los 3,3 millones de euros. Se levantarán en una parcela también cedida por el Ayuntamiento y en base al proyecto redactado por Germán Gómez Espejo.

El inmueble contará con un sótano para garaje, planta baja destinada a una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida, trasteros y cuartos de servicios y tres plantas más destinadas a viviendas. En total se construirán 10 viviendas de dos dormitorios, seis de tres dormitorios (una de ellas adaptada para su uso por personas con movilidad reducida), y una de cuatro dormitorios.

La obra se licitará por importe de 3.278.227,07 euros a los que hay que sumar los 118.580 euros en los que se adjudicó el contrato de redacción del proyecto y dirección de obra. La financiación corresponde también en su totalidad a la Xunta de Galicia.