La Xunta licitará este lunes las obras de la senda peatonal en la AC-862, en Ortigueira

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, avanza la obra en Ortigueira. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta licitará este lunes, día 30, las obras de la nueva senda peatonal en la carretera autonómica AC-862, a su paso por el ayuntamiento coruñés de Ortigueira.

Así lo ha avanzado este sábado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que ha detallado que el nuevo itinerario tendrá una longitud de medio kilómetro y se habilitará en el margen izquierdo de dicha vía, entre los puntos kilométricos 52+290 y 52+809.

De esta forma, mejorará la movilidad sostenible con un tránsito peatonal seguro entre el núcleo urbano y el aparcamiento que el Ayuntamiento de Ortigueira habilita para asistentes al Festival do Mundo Celta que se celebra en este municipio.

Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 8 de mayo y las obras tendrán, tras ser adjudicadas, un plazo de ejecución de seis meses.