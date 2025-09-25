La Xunta lleva transferidos 1,4 millones en ayudas para los propietarios de viviendas afectados por los incendios

La conselleira de Vivenda e Planificación das Infraestruturas, María Martínez Allegue, visita viviendas afectadas por los incendios en en núcleo de Budián, en Pantón (Lugo) - XUNTA

El Gobierno gallego concede ya 19 ayudas, de las que 17 se corresponden con la provincia de Ourense y dos con Lugo

LUGO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego lleva transferidos 1,4 millones en ayudas para los propietarios de viviendas afectadas por los incendios forestales de este verano, tal y como ha señalado la conselleira de Vivienda e Planificación das Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una visita al municipio lucense de Pantón (Lugo).

En su visita al núcleo de Budián, ha destacado que el Ejecutivo autonómico ya ha concedido 19 ayudas, de las que 17 se corresponden con la provincia de Ourense y dos con Lugo. Además, ha explicado que desde el 1 de septiembre, fecha en la que se activaron estas ayudas, un total de 110 personas presentaron las solicitudes, que se están tramitando.

La conselleira ha concretado que en el caso de Patón, el fuego afectó a seis viviendas, cinco en Budián, de las que una es primera residencia y el resto segundas residencias, y 1 en Acedre, también segunda residencia.

En el acto, según ha indicado la Xunta, Allegue ha escuchado a los vecinos afectados y ha comprobado in situ los daños. Además, ha animado a los vecinos de Patón a solicitar estas ayudas de la Xunta, cuya tramitación y resolución ha destacado que "agiliza el Gobierno gallego", "tal y como se puede ver en las ayudas ya otorgadas".

La Xunta ha recordado que las aportaciones autonómicos pueden alcanzar casi 150.000 euros en el caso de viviendas habituales, pues a los 132.000 euros para rehabilitación del inmueble se pueden añadir 16.200 euros por ajuar doméstico. En caso de segunda residencia, como estas de Pantón, las ayudas son de hasta 66.000 euros y 5.400 para el ajuar.

El Ejecutivo autonómico ha habilitado 16 oficinas para resolver dudas de las personas afectadas y ayudarlas a presentar las solicitudes. La ciudadanía también puede dirigirse a cualquiera de las oficinas del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) o a los ayuntamientos.