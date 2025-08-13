La Xunta mantiene el nivel rojo por calor en Valdeorras (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha mantenido el nivel rojo de alerta por calor en la comarca ourensana de Valdeorras y rebaja a nivel naranja la montaña y sur de Lugo y la montaña y sur de Ourense.

De esta forma, los ayuntamientos que están en alerta en la montaña de Lugo son: Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela.

En el sur de la provincia de Lugo afecta a los ayuntamientos de: Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada.

En cuanto a la provincia de ourense, las localidades de la montaña que están en alerta por calor son: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Asimismo, en el sur de Ourense están en aviso: Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, A Bola, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Gomesende, Laza, Lobeira, Lobios, A Merca, Monterrei, Muíños, Oímbra, Paderne de Allariz, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Verín, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Xinzo de Limia y Xunqueira de Ambía.

El nivel rojo de Valdeorras afecta a O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

SUEPENSIÓN DEPORTE

De esta forma, el Ejecutivo gallego, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, determinó la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21.00 horas de este miércoles y los ayuntamientos de montaña y del sur de las provincias de Lugo y Ourense, así como en Valdeorras.

Las actividades acuáticas están permitidas, pero con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, de 12.00 a 17.00 horas.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

La Consellería de Sanidade señala que los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son: personas mayores de 65 años y niños menores de cuatro años, sobre todo los menores de un año; personas que padecen patologías: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstrutiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, Alzheimer o patologías similares, y enfermedad psiquiátrica.

También son grupos de riesgo las personas que tomen determinados fármacos, diuréticos, consumo importante de alcohol y personas en determinadas situaciones: mayores que viven solos, personas de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores y deportistas, entre otras.

Sanidade recomienda a la población beber más líquidos sin esperar a tener sed; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café o té y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; y, también, evitar las comidas copiosas.

Se evitarán las actividades al aire libre en las horas de más calor y se reducirá la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños, ni ancianos con las ventanas cerradas.

Todo ello se enmarca en la ola de calor que se extenderá, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta el próximo lunes, día 18. El organismo estatal ha avisado de que para este jueves se espera que comience de nuevo un ascenso térmico, que será más acusado en el cuadrante noroeste de la Península, particularmente en Galicia.