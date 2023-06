La Xunta pide "una explicación" al Gobierno de por qué el Corredor Atlántico Noroeste no tendrá fondos de la UE

A Conselleira De Infraestruturas E Mobilidade, Ethel V¡Zquez, Responder¡ No Pleno Das Preguntas Relacionadas Coa Actividade Do Seu Departamento. Foto Xo¡N Crespo

A Conselleira De Infraestruturas E Mobilidade, Ethel V¡Zquez, Responder¡ No Pleno Das Preguntas Relacionadas Coa Actividade Do Seu Departamento. Foto Xo¡N Crespo - Xunta de Galicia

Infraestruturas pregunta al Ejecutivo estatal si "no presentó ningún proyecto" o es que el que mandó no tenía "calidad suficiente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta pide "una explicación" al Gobierno de España sobre por qué el Corredor Atlántico Noroeste no figura entre los proyectos que se beneficiarán de las ayudas de la Comisión Europea para impulsar la red comunitaria de transportes.

Del total de 6.200 millones anunciados este jueves, habrá 247 millones para proyectos en España como la 'Y vasca' y la conexión del Corredor Atlántico con Francia o tramos del Corredor Mediterráneo, pero en el listado de iniciativas seleccionadas no figura ninguno del noroeste español.

A través de un comunicado, la Xunta lo considera "una pésima noticia" que confirma sus "temores". De hecho, la Consellería de Infraestruturas lo achaca a "la falta de apoyo, la falta de compromiso y la falta de implicación" del Ejecutivo estatal con el Corredor Atlántico Noroeste, que es "esencial" para la competitividad de Galicia.

El departamento que dirige Ethel Vázquez insta al Gobierno de España, y más concretamente al comisionado que nombró para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, a "explicar por qué" ningún proyecto del noroeste va a recibir fondos europeos en esta convocatoria.

Es más, la Xunta dice que no tiene "interlocución" con el Gobierno, por lo que no sabe si es que España "no presentó ningún proyecto gallego y del noroeste a la actual convocatoria", o si es que aquel que presentó no tiene "la calidad suficiente" para haber sido seleccionado.

"Lo único que sabemos es que la UE va a destinar este año 6.300 millones de euros a impulsar la red europea de transportes, de los cuales 250 serán para España pero ninguno para Galicia ni para el noroeste. Y eso merece, como mínimo, una explicación", concluye la Consellería en este comunicado.