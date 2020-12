La Xunta rechaza un plan específico de la memoria histórica y esgrime que hay "necesidades más urgentes" con la pandemia

La directora xeral de Relacións Institucionais apela a trabajar con la vista en "presente y futuro" y con "consenso", con el ejemplo de Meirás

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Blanca García-Señoráns, ha rechazado la petición de los socialistas, defendida por la diputada Paloma Castro, de impulsar un plan para la recuperación de la memoria histórica y una partida específica en los presupuestos autonómicos de 2021 para "cumplir con la Ley de Memoria Democrática".

En el marco de la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia, García-Señoráns ha defendido la labor realizada en la Comunidad, donde, ha asegurado, "se están dando pasos adelante", y tras defender que la memoria histórica se aborda con "transversalidad" en los departamentos de la Xunta, ha replicado que la propuesta del PSdeG "no aporta nada".

Así las cosas, tras afear al PSdeG que se sitúe en el "pasado", ha defendido que la Xunta está "a las necesidades más actuales y urgentes" de los gallegos, y ha apuntado que los presupuestos "históricos" de la Comunidad están diseñados para enfrentar la pandemia, impulsar la recuperación económica y el empleo, y atender a las familias en el plano social.

Por su parte, Paloma Castro ha acusado al Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo de "ocultar una falta de respeto total hacia la historia y sus víctimas". "No podemos mirar para otro lado, tenemos que cerrar heridas porque no hay pueblo en Galicia en el que no fuese 'paseado' algún vecino, y sus restos sigan enterrados en alguna fosa, cunetas, en los montes o en tapias de cementerios", ha sentenciado.

"CONSENSO"

La directora xeral ha cuestionado el tono de la parlamentaria socialista y ha remarcado que el Ejecutivo gallego apuesta por la cooperación entre instituciones --con los ayuntamientos y el Gobierno central--, así como por trabajar desde el "consenso".

Hacerlo, ha remarcado, ha dado resultados "francamente satisfactorios". Como ejemplo, García-Señoráns ha aludido a la sentencia sobre la recuperación para el patrimonio público del Pazo de Meirás, y a otros trabajos como los vinculados con las esculturas de Isaac y Abraham del Mestre Mateo o la Casa Cornide.

Sobre el Pazo de Meirás, ha recordado que la Xunta "ya pidió su gestión al Estado", igual que ya ha incoado el expediente para la declaración urgente como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Biblioteca de Emilio Pardo Bazán.

Por su parte, la parlamentaria socialista ha criticado el "cinismo" del Gobierno gallego, que "se llena la boca" al reivindicar la recuperación del Pazo pero "permite su gestión por parte de la Asociación Francisco Franco, que la usa para hacer apología".

"El mismo Gobierno que permitió suspender las visitas al Pazo para realizar una mudanza que era un nuevo intento de sustraer nuestro patrimonio", ha zanjado.