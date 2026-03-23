La Xunta refuerza con 700.000 euros el sistema Merlín para anticipar el riesgo de inundaciones

Reunión del Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta invertirá casi 700.000 euros en optimizar la capacidad para anticipar y prevenir posibles inundaciones a través de Merlín, un sistema de alerta temprana desarrollado por Augas de Galicia en colaboración con la Universidade de A Coruña (UDC) que integra en una única herramienta modelos meteorológicos, hidrológicos e hidráulicos.

De este modo, ofrecerá predicciones más precisas y en tiempo real en los ríos de la Demarcación de Galicia-Costa que garanticen una gestión eficiente y la mitigación de los riesgos asociados a este tipo de episodios.

Para avanzar en la optimización de este sistema de referencia, que permite prever a tres días vista posibles desbordamientos en la cuenca autonómica con base en las predicciones de MeteoGalicia y de la Aemet --entre otros datos-- y establecer las correspondientes alertas, el Consello ha sido informado este lunes de que el organismo hidráulico ejecuta un contrato por importe de 631.879,24 euros y financiado con fondos europeos, que permitirá ampliar el número de modelos, mejorar la calibración y validación de las predicciones, reforzar la capacidad de respuesta en tiempo real y aumentar la cobertura en zonas de riesgo potencial significativo de inundación.

Las actuaciones que se van a ejecutar incluyen también la actualización del visor web del dispositivo y la mejora de la gestión de bases de datos para facilitar la visualización de las predicciones y el análisis de datos meteorológicos e hidrológicos de forma más ágil y accesible.

La evolución de Merlín, conforme ha indicado la Xunta, supondrá un incremento notable en la complegidad de los cálculos y en el volumen de información que habrá que procesar, lo que requeirá a corto plazo del uso de infraestructuras de supercomputación avanzada para poder atender estas nuevas necesidades de cálculo intensivo y de procesamiento de datos.

Por eso y con el objetivo de dar respuesta a estas nuevas exigencias, el Consello ha autorizado la firma de un acuerdo de colaboración entre Augas de Galicia y la Fundación pública Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Cesga) en materia de cálculo intensivo, comunicaciones y almacenamiento de datos del sistema Merlin.

Con vigencia hasta finales de 2029 y un presupuesto de 64.558 euros para cubrir los trabajos descritos, este convenio le dará continuidad a la cooperación que ya mantuvieron ambos organismos en los últimos cuatro años y permitirá adaptar sus términos a las necesidades derivadas de la propia evolución del sistema y de la capacidad de supercomputación necesaria para que pueda seguir creciendo y perfeccionándose.

REFUERZO DEL FIRME EN CARRETERAS DE LUGO

Por otra parte, en su reunión de este lunes, el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a la licitación, por más de 3,6 millones, de las obras de refuerzo del firme en tres carreteras a su paso por diez ayuntamientos de la provincia de Lugo.

En concreto, según ha detallado la Xunta, se intervendrá en distintos tramos de las vías autonómicas: LU-633, LU-546 y LU-621, en sus recorridos por los ayuntamientos de O Corgo, Portomarín, Pedrafita do Cebreiro, Baralla, Láncara, Paradela, O Páramo, Sarria, Triacastela y Monforte de Lemos.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas prevé licitar estas obras en las vindeiras semanas con el objetivo de poder adjudicar e iniciar las obras este mismo año.

HUMANIZACIÓN DE LA PO-316 EN O GROVE (PONTEVEDRA)

También en su reunión de este lunes, el Consello ha autorizado la aportación de 1,7 millones para la humanización de la travesía de la carretera PO-316 a su paso por la calle Luís A. Mestre, en el ayuntamiento de O Grove (Pontevedra).

En concreto, el Ejecutivo gallego ha aprobado el convenio con el Consistorio por 2,6 millones para la mejora de la movilidad y seguridad en esta vía de acceso al núcleo urbano del municipio y al porto de Meloxo, con un eelevado volumen de tráfico.

La actuación se desarrollará a lo largo de un tramo aproximado de 890 metros de la vía, entre la calle Borreiros y el desdible de la calle Praza, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios, conductores y peatones.

La Xunta aportará 1,7 millones, el 65,38% de la financiación de las actuaciones y la Administración local asumirá el 34,62% restante del coste de las obras, que también ejecutará.

El Ayuntamiento de O Grove acepta también la transferecnia de todo el dominio público viario del tramo de la PO-316 entre los puntos kilométricos 4+440 y 5+510, cuya acta de entrega será firmada antes del inicio de la ejecución de las obras.

SENDA EN ORTIGUEIRA (A CORUÑA)

Por último, el Consello ha acordado la licitación, por más de 400.000 euros, de las obras para ejecutar una senda peatonal en la carretera AC-862 en Ortigueira.

Se construirá un nuevo itinerario de unos 500 metros de longitud que favorezca el tránsito peatonal para las viviendas del entorno, y que permitirá unir el núcleo del municipio y el aparcamiento que se habilita en el Festival de Ortigueira.

En las próximas semanas se licitarán las obras, tras tener en marcha el proceso de expropiaciones de los terrenos necesarios para ejecutar la senda, para empezarlas en el último trimestre de este año-