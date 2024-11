La Xunta reivindica la concienciación de los jóvenes sobre todo tipo de violencias de género con motivo del 25N

Tres mujeres víctimas de violencia de género y alumnos de institutos gallegos protagonizan el acto institucional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha conmemorado este 25 de noviembre (Día internacional por la erradicación de la violencia de género) poniendo el foco en concienciación de los más jóvenes sobre todo tipo de violencias.

Así, el acto institucional de este año, celebrado en el Museo Gaiás de la Cidade da Cultura, ha estado protagonizado por tres mujeres víctimas de violencia de género, cuyos testimonios han guiado la presentadora del acto, Estíbaliz Veiga, y grupos de adolescentes de varios institutos de Galicia.

Durante las conversaciones que los jóvenes han mantenido con Ester, Sonia y Uxía, han reflexionado sobre cómo ven las nuevas generaciones el maltrato, para lo que han mostrado videos grabados en sus centros escolares con testimonios de sus compañeros.

Además, mientras avanzaba el acto, la muralista Diana Rodeiro, Nana, acababa en tiempo real un mural en conmemoración del 25N con palabras y expresiones que salían de las propias intervenciones.

El primer testimonio, el de Ester, ha servido para ponerle cara la violencia económica y sexual, a las que se enfrentó ella durante una relación de dos años que empezó cuando tenía 17 años.

Ester, de Padrón, se marchó con 18 años a vivir con su maltratador a Vigo, con lo que este la "aisló" de todo su entorno. Además de ejercer violencia económica hacia ella, Ester tuvo que soportar que "la insultara y denigrara" cuando a ella no le apetecía tener relaciones, incluso que se pusiese violento. "Accedes para que no se enfade. Tardé mucho tiempo en ser consciente de que eso también es una violanción", ha afirmado.

"La gran mayoría de la violencia sexual viene del entorno cercano, aunque normalices que si es la pareja tiene ciertos derechos", ha alertado, dejándole al público un mensaje: "cuando el cuerpo te dice que no, es que hay algo que no está bien, hacedle caso".

Con Ester también han reflexionado sobre el estereotipo del tipo de víctima, que la mujer ha rechazado. "Yo era muy feminista, incluso activista. Y también me pasó a mí", ha señalado.

En esta línea, Noelia, que ha abordado cómo se presenta la violencia digital y psicológica, ha recogido el testigo de Ester y ha añadido que "tampoco hay un tipo de maltratador". "Si todos los maltratadores empezasen con un bofetón, todas saldríamos corriendo", ha aseverado.

El último testimonio ha sido el de Uxía, que se ha centrado en la violencia física. "Una vez que te levanta la mano, ya no sabes cómo escapar (...). Si te alejan de otros, tienes que marcharte. Porque entonces esa persona no es la indicada (...). Me di cuenta demasiado tarde, cuando ya me tenía secuestrada. Te manipula, te cohíbe. Te hace creer que tú sin él no eres nadie", ha relatado.

En los vídeos grabados con los comentarios de los adolescentes participantes, muchas niñas alertaban de que, aunque la sociedad está más "enterada" y "concienciada" ahora, las víctimas muchas veces "no se sienten apoyadas ni comprendidas, ni siquiera por las autoridades judiciales".

FABIOLA GARCÍA

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha sido la encargada de cerrar un acto que ha calificado de "impactante" y "duro", pero necesario para concitar a la reflexión.

"Igual hay mujeres en este acto que sufren algún tipo de violencia y no sabían que lo era (...). No hay un prototipo de hombre que sea fácil de identificar. La violencia machista se puede dar en cualquier lugar, contexto social y en cualquier entorno", ha destacado.

Con estos testimonios de mujeres "que no se escondieron, que dieron la cara y rompieron tabúes", ha apuntado, "nos hacemos mucho más fuertes". "Las mujeres debemos estar siempre unidas porque solo unidas nos hacemos más fuertes", ha insistido.

Asimismo, ha detallado cómo trabaja la Xunta de Galicia por la erradicación de la violencia de género.

En el ámbito de la prevención, respecto del que la conselleira ha destacado que la Xunta considera clave sensibilizar "desde edades muy tempranas" a los jóvenes, "a los que es necesario prevenir e intervenir de forma activa para combatir este problema social". Ha señalado también que en este aspecto los centros educativos juegan un papel "fundamental"

También ha incidido en la importancia de animar a la víctima a que denuncie y a que se rodee de sus seres queridos y ha puesto en valor las ayudas económicas de la Administración autonómica para que las víctimas "puedan iniciar una nueva vida lejos del maltrato".

Fabiola García ha recordado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que Galicia será la primera Comunidad Autónoma en elaborar una ley de violencia digital.

Al concluir el acto, una de las víctimas que ha narrado su experiencia, Ester, ha pedido la palabra para recordar a la adolescente de 15 años que este domingo era presuntamente asesinada a manos de su expareja de 17 años en Orihuela (Valencia). "Una chica como vosotros que podía haber estado hoy aquí", ha lamentado.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA XUNTA

Por otra parte, el Gobierno gallego ha aprobado este lunes en el Consello su declaración institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que califica de "atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres".

"La violencia de género se manifiesta de múltiples maneras: tiene formas visibles e invisibles, sutiles y explícitas, pero todas ellas son violencias contra las mujeres a las que debemos poner fin", esgrimen.

Insiste el Gobierno gallego en que no hay que olvidar que se trata de "graves vulneraciones de los derechos humanos, que requieren de una respuesta firme, unánime y coordinada por parte de toda la sociedad".

Para acabar con ella, continúan, debe ser una "prioridad" el trabajo "constante durante todos los días del año, con medidas de prevención, sensibilización y visibilidad, y la atención integral a las mujeres víctimas y a su entorno familiar". "La eliminación de la violencia de género es un reto común que exige el esfuerzo conjunto de las instituciones y del tejido social para generar un cambio significativo e imparable", aseveran.

Asimismo, apuntan algunas de las medidas autonómicas contra la violencia de género, como los recursos de los 84 Centros de Información ás Mulleres (CIM) y el refuerzo a los programas de apoyo psicológico y asesoramiento a las víctimas y a su entorno.

Avanzan también que en las próximas semanas se pondrán en marcha los cinco centros de crisis 24 horas para la atención de víctimas de violencia sexual en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela, y que ampliarán las ayudas para la reinserción laboral de las víctimas, "avanzando en la erradicación de las desigualdades estructurales que sostienen esta problemática de primer orden".

Concluyen la declaración recordando a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas: Fadoua, Andrea, Mercedes y Estela.