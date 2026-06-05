La Xunta respeta las "inquietudes vecinales" por la planta de Cacheiras pero asegura que hizo una evaluación "rigurosa"

La directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, ha dicho respetar las "inquietudes vecinales" por el proyecto de implantación de una planta de valorización de residuos de construcción y demolición en Cacheiras, Teo (A Coruña), pero ha destacado que la Xunta realizó una evaluación "rigurosa" hasta el momento.

En comisión parlamentaria, Echevarría ha contestado a una pregunta sobre este asunto del diputado del PSdeG Aitor Bouza, quien ha constatado que los vecinos "tuvieron que agruparse" para mostrar su rechazo a la ubicación del proyecto y que "vivían muchísimo mejor sin la planta y sin tener que estar reivindicando algo que la Xunta tenía que estar garantizando". "Esa planta es una bomba absoluta en ese lugar para todos esos vecinos", ha advertido.

Por su parte, la directora xeral ha recordado las distintas fases en la tramitación, desde la entrada del expediente el 17 de abril de 2024 hasta la resolución del informe de impacto ambiental favorable, a finales del pasado año.

"Fue evaluado ambientalmente siguiendo rigurosamente la norma sin que se recibiese alegación alguna por parte de la ciudadanía", ha resaltado. Ahora, a la empresa "se le ha pedido documentación" y "está siendo analizada por los servicios técnicos correspondientes", según Echevarría.

De forma paralela, y ante la "preocupación y movilización" de los vecinos, el pasado 24 de abril fueron recibidos en la Consellería de Medio Ambiente y se les explicaron los mecanismos de participación.

En consecuencia, según ha dicho, en la actualidad está requiriéndose a los vecinos que pidieron ser tenidos en cuenta como parte interesada que acrediten esa condición, que comporta tener acceso al expediente, la posibilidad de presentar alegaciones y presentar documentación, así como recibir notificaciones sobre el expediente. "En ese punto nos encontramos", ha concluido la dirigente autonómica.

RIBEIRA, OLEIROS Y OURENSE

Por otra parte, la misma comisión ha abordado otros asuntos de carácter local como las obras de reforma y humanización de la carretera AC-305 en el tramo que transcurre por Palmeira, en Ribeira (A Coruña).

La directora de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), María Deza, ha respondido a la cuestión sobre las previsiones para su finalización: el retraso acumulado --con cambio de empresa mediante-- va a implicar, ha dicho, "que los trabajos no se puedan terminar hasta otoño de este año", en concreto en noviembre.

La nacionalista Iria Taibo se ha intersado por la calidad de las aguas de la playa de O Porto de Santa Cruz, en Oleiros, y ha pedido al director xeral de Augas, Roi Fernández Añón, medidas "para hacer cumplir al ayuntamiento con las obligaciones que parece ser que no está cumpliendo", en relación con contaminación.

Por su parte, el popular Argimiro Marnotes ha valorado las actuaciones de la Xunta en materia de movilidad en Ourense, en lo que la propia Deza ha calificado de "importante apuesta por la ciudad".