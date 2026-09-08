La Xunta sorteará esta semana 50 viviendas de promoción pública en A Coruña y 48 en Ferrol para alquiler accesible

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta sorteará esta semana 50 viviendas de promoción pública en A Coruña y otras 48 en Ferrol, destinadas a alquiler accesible, de las que el 40% serán para menores de 36 años.

Según ha indicado el Ejecutivo gallego en un comunicado, este miércoles a las 10.00 horas será el sorteo de 50 viviendas públicas de la parcela Z-28 en el barrio coruñés de Xuxán, en A Coruña.

El sorteo de estas viviendas de Xuxán, que se llevará a cabo en el salón de actos de la delegación territorial de la Xunta en A Coruña, se realizará ante notario, entre los inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda para el municipio de A Coruña como municipio preferente.

También esta semana, el viernes día 11 de septiembre, tendrá lugar el sorteo de otras 48 viviendas de promoción pública que se están construyendo en el barrio de O Bertón, en Ferrol.

El sorteo de estas viviendas de O Bertón se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el salón de actos de la delegación territorial de la Xunta en Ferrol. En este caso, el sorteo se realizará ante notario entre los inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda para el municipio ferrolano como municipio preferente.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS SORTEOS

De esta forma, los requisitos para acceder a estos sorteos y ser beneficiarios son, entre otros, estar inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda para el municipio de A Coruña o Ferrol como municipio preferente; y residir o trabajar en estos municipios.

Además, deben carecer de vivienda en propiedad y acreditar ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial de entre 0,7 y 4 veces el índice público de renta de efectos múltiples (IPREM) o 4,5 veces en el caso de familias numerosas.

Después del sorteo, se publicará la lista provisional de adjudicatarios y se abrirá un plazo de 10 días para reclamaciones. Posteriormente, se publicará la lista definitiva y se dará un plazo de 10 días para la aceptación o renuncia.