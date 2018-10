La Xunta ve "inviable" el proyecto de la mina de Touro "tal y como está presentado"

Publicado 11/07/2018 18:31:16 CET

En Marea advierte de la "insensatez" de autorizar la extracción, a lo que el Gobierno responde que exigirá "todas las garantías" de la ley

SANTIAGO DE COMPOSTE,A 11 (EUROPA PRESS)

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha declarado este miércoles que, "tal y como está presentado", el proyecto minero de la mina de Touro (A Coruña), "no es viable". No obstante, ha indicado que la Administración autonómica "seguirá analizando todos los informes" para pronunciarse "cuando acabe la tramitación" y "en base a evaluaciones técnicas", ya que la decisión, insiste, "no está tomada".

Así lo ha anunciado en el Parlamento gallego como respuesta a una interpelación del grupo de En Marea, que ha indicado los "numerosos aspectos negativos" de la actividad minera en el municipio coruñés, según informes de varios organismos de la Xunta a los que se ha referido y por los que ha dicho que el Gobierno gallego "no puede ser tan insensato" de aprobar el proyecto de explotación.

Uno de estos informes, el de Augas de Galicia, según el parlamentario Pancho Casal, indica que "todos los ríos" que rodean la zona están "contaminados", a lo que el conselleiro ha respondido que el partido instrumental mantiene una postura "demagógica", porque la evaluación "no contempla" que el río Ulla esté afectado.

En este sentido, ha reivindicado que la Xunta actúa "con responsabilidad, exigiendo a cada proyecto todas las garantías" que contempla la ley de minería autonómica, que, según ha recordado, data del año 2008, durante el Gobierno del bipartito.

De este modo, Conde ha insistido en que la "obligación" de la Administración gallega es "aplicar y velar por que se aplique la ley", una normativa que, tal y como ha apostillado, "da un tiempo" a la empresa -en este caso, Atalaya Mining--, para "subsanar las deficiencias" de la actividad extractiva.

Además, el conselleiro ha acusado al partido instrumental de "seguir con la idea de que (la Xunta) no respeta las leyes" y de hacer las valoraciones técnicas "de En Marea, y no de Augas de Galicia". "Debería ser, cuanto menos, objetivo", ha espetado a Pancho Casal.

"MINERÍA ESPECULATIVA E INVASIVA"

Al respecto, el parlamentario ha asegurado que su formación "no está en contra" de la actividad extractiva, "sino de la minería especulativa invasiva que coge el dinero y corre". Por ello, ha apelado a cumplir ciertos aspectos de la ley de 2008, como la armonización del uso del suelo con la actividad minera o el carácter "temporal" de la explotación, de modo que se garantice "otro tipo de usos" del suelo después de que la explotación quede cerrada.

A renglón seguido, Pancho Casal también ha recordado que la garantía de la actividad, según la normativa, "tendrá que construirse" con un depósito en metálico, con títulos de deuda pública o mediante un aval solidario. "En ningún lado Atalaya Mining dice que vaya a depositar una cantidad", ha sentenciado.