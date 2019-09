Yolanda Díaz (Galicia en Común) advierte que "después de esta semana es inviable" una negociación con el PSOE

Publicado 09/09/2019 12:35:03 CET

Sobre si prevé ser la candidata de Esquerda Unida a la Xunta en 2020, señala que ahora su "principal preocupación" es "sacar un Gobierno adelante"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Galicia en Común e integrante del comité negociador de Unidas Podemos Yolanda Díaz considera esta semana como "clave" en el diálogo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. "Creo que fui la primera responsable política que dijo que después de esta semana era inviable una negociación", ha insistido.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede de CC.OO. en Santiago tras mantener una reunión con técnicos de enfermería, Díaz ha criticado que en cuatro meses las dos formaciones "tan solo" tuviesen "48 horas de una mal llamada negociación".

"Tuvimos un encuentro la semana pasada de escasas cinco horas. Quedamos en esa reunión en debatir esas propuestas que tenemos encima de la mesa y quedamos en volver a vernos, por tanto la clave es trabajar", ha expresado, sin desvelar si hubo nuevos contactos entre ambas fuerzas este lunes.

Además, la diputada de Galicia en Común --una de las confluencias que conforma el Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso-- ha dicho que le "llama la atención" que "importantes dirigentes socialistas coinciden" en que "repetir las elecciones es una tamaña irresponsabilidad".

EL "RIESGO" DE QUE GOBIERNE LA DERECHA

"Quiero pensar que el señor Sánchez no está en una campaña electoral, aunque a veces parece difícil pensar que no es así", ha apuntado. Y es que, a su juicio, "lo que fue el 28 de abril puede no ser el 10 de noviembre" y hay cierto "riesgo" de que gobiernen las formaciones de derecha.

"No acabo de entender cuál puede ser la razón de que el señor Sánchez pueda intentar llevarnos a una repetición electoral. En el mejor de los casos (las encuestas) le dan una subida ligera al Partido Socialista, pero con una dependencia aún mayor del propio Grupo Confederal", ha advertido.

PRIMARIAS DE ESQUERDA UNIDA

Asimismo, al ser preguntada sobre si prevé presentarse al proceso de primarias que acaba de abrir Esquerda Unida (EU) para seleccionar a su candidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia en los comicios previstos para 2020, Yolanda Díaz ha señalado que su "principal preocupación" es "sacar un Gobierno adelante".

"Ahora bien, vuelvo a decir, porque ya me hago mayor y la vida me enseñó muchas cosas, que la vida a veces no la dibuja una, sino que la dibuja el propio futuro", ha apostillado.