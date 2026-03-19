El alcalde de Poio entrega a la conselleira do Mar un decálogo para el marisqueo en la ría de Pontevedra

El alcalde de Poio entrega un decálogo a la conselleira do Mar sobre el marisqueo - AYUNTAMIENTO DE POIO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Poio (Pontevedra), el popular Ángel Moldes, ha entregado a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, un decálogo de propuestas en busca de la sostenibilidad del marisqueo en la ría de Pontevedra.

Moldes explica, a través de una nota de prensa, que el Ayuntamiento, "de la mano de los profesionales y de los expertos", quiere hacer "una pequeña aportación" para recuperar los bancos marisqueros.

Asimismo, busca garantizar la viabilidad de la actividad y apoyar a un sector de cuyo futuro dependen "muchas familias del municipio", según resalta.