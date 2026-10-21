(AM)La pesca gallega denuncia la "ceguera" de CE con la estrategia Visión 2040 que lleva a "sacrificar" al sector

Archivo - Un pesquero amarra durante la protesta de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Burela, Lugo, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nueva normativa europea que obliga - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pesca gallega denuncia la "ceguera" de la Comisión Europea (CE) con la estrategia Visión 2040, ya que augura que lleva a "sacrificar" al sector.

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) lamenta que Visión 2040 presentada por el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, "constituye una profunda decepción para el sector pesquero europeo", puesto que no se reforma la Política Pesquera Común (PPC) y se mantiene "esencialmente" el marco de 2013, sin modificaciones necesarias para la supervivencia de la actividad.

"La Comisión Europea ignora las advertencias del sector, aplaza las soluciones urgentes y dibuja un futuro incompatible con la continuidad de la flota comunitaria: pretende construir el futuro sin resolver el presente", censura en un comunicado. "Es hora para que el Parlamento Europeo corrija este grave error", avisa.

ARVI lamenta que "Bruselas promete una flota moderna, competitiva, rentable y atractiva para los jóvenes en 2040, pero no afronta con la urgencia necesaria los obstáculos normativos, económicos y estructurales que están expulsando a las empresas del sector". "La obligación de desembarque continúa sin una solución legislativa concreta, la renovación de los buques sigue condicionada por los límites de capacidad y el relevo generacional queda relegado a estrategias futuras", incide.

LA XUNTA AVISA DE QUE LA FLOTA NO PUEDE ESPERAR HASTA 2040

En esta línea, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, advierte a la Comisión Europea de que la Visión 2040 para la pesca y la acuicultura, presentada el pasado martes, diagnostica acertadamente los problemas del sector, pero no asume "ningún compromiso" de revisar el reglamento de base de la Política Pesquería Común (PPC), cuya última reforma de calado data de 2013, de modo que la flota no puede esperar hasta 2040.

Galicia reclama tres cosas a la Comisión: que fije el alcance y el calendario de una revisión específica de la PPC y presente las propuestas legislativas que resulten justificadas; que dé una solución normativa al deber de desembarque y que permita renovar la flota sin que eso cuente como pescar más.

La titular de Mar subraya que el propio documento de la Comisión reconoce que las márgenes de beneficio de la pesca no mejoraron como se esperaba, que la rentabilidad de las inversiones sigue siendo baja (un 4,6% en el conjunto del sector pesquero en 2023), que la flota y la mano de obra envejecen y que el deber de desembarque no dio los resultados esperados.

Sin embargo, censura la respuesta de Bruselas se limita a mejorar la aplicación del marco vigente y a poner en marcha iniciativas específicas, sin fijar un calendario para revisar el reglamento de base, cuya evaluación publicó la propia Comisión en abril. En este sentido, Villaverde defendió que una estrategia a largo plazo no sustituye la revisión de las normas que condicionan su aplicación y que, si el diagnóstico es ese, el marco que lo generó no puede quedar intacto hasta 2040.

Entre las cuestiones que Galicia considera prioritarias, la conselleira señala el deber de desembarque, que la Comisión reconoce que no dio los resultados esperados, aunque lo atribuye sobre todo a su aplicación práctica, pero la Mar cree que también influye su diseño.

Villaverde defiende mantener el objetivo de reducir las capturas no deseadas, pero mediante soluciones proporcionadas y adaptadas a cada pesquería. La Xunta pedirá participar en el diálogo con el sector que la Comisión anuncia para este mismo año, con el objetivo de que desemboque en un cambio normativo y no en un nuevo aplazamiento.

Galicia defiende una renovación de flota "neutra en capacidad", con el mismo techo y mismas reglas de entrada y salida, de manera que un motor más limpio, un equipamiento de seguridad moderno o un camarote digno no cuenten como más capacidad de pesca. La flota europea se redujo alrededor de un 13% entre 2013 y 2023, mientras que los buques de la flota costera gallega superan los 30 años de promedio.

Apunta que la Visión 2040 abre una vía parcial, al prever la actualización de las directrices de 2014 y la evaluación desde 2027 de indicadores complementarios de capacidad efectiva de captura, mientras que su anexo sobre transición energética admite que se estudiará si hace falta adaptar las normas de la PPC. "Pero las directrices no son vinculantes y ninguno de esos pasos modifica por sí solo las reglas de capacidad del reglamento de base", explica.

ANFACO PIDE MÁS AMBICIÓN

Mientras, Anfaco reclama una Visión 2040 "más ambiciosa" para garantizar la competitividad de la industria transformadora y conservera.

La organización valora que "la Comisión Europea reconozca la importancia del abastecimiento, la resiliencia de las cadenas de suministro y la competitividad, pero considera necesario concretar medidas que refuercen la industria transformadora, la innovación y la igualdad de condiciones para los operadores europeos".

CUOTAS Y FLOTA ARTESANAL

Paralelamente, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado por videoconferencia, en la sesión del Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios. El encuentro, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sirvió para coordinar la postura española de cara al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca (Agrifish) de la Unión Europea que se celebrará en Luxemburgo los días 26 y 27 de octubre.

Así, la conselleira ha defendido la estabilidad de las cuotas pesqueras en aguas atlánticas y la necesidad de una "simplificación normativa real y adaptada a la flota artesanal".

En un encuentro en el que se han analizado las posibilidades de pesca en el mar Báltico para 2027, la conselleira ha apostado por el mantenimiento del Total Admisible de Capturas (TAC) plurianual del merlán en la zona 8 acordado en 2026 y que cualquier ajuste futuro se aborde en el paquete general de posibilidades de pesca con respeto a la estabilidad socioeconómica y el asesoramiento científico.

Asimismo, la titular de Mar hace hincapié en la importancia de la próxima reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés), que se celebrará en noviembre en Vilamoura (Portugal). Galicia traslada la relevancia estratégica de mantener las asignaciones actuales de cuotas en especies esenciales para la flota gallega como el bonito del norte, el pez espada o el tiburón, además de demandar la realización de una evaluación científica actualizada para el marrajo que garantice la conservación del recurso sin comprometer la viabilidad operativa del palangre de superficie.

La Xunta también manifiesta la necesidad de que la flexibilización de los fondos europeos (Fempa) se traduzca en mecanismos ágiles de reprogramación que respondan a los retos de modernización de buques y reducción de cargas burocráticas. Insiste en que la implantación de los nuevos requerimientos de digitalización y control se haga "con un calendario realista y ajustado a las características técnicas y operativas de la pesca costera artesanal", pues recuerda que el 90% de la flota gallega tiene menos de 12 metros.