El BNG acusa a Xunta y Gobierno de "abandonar" al cerco y a la flota artesanal ante su "dramática situación"

La portavoz de Pesca del BNG, Rosana Pérez, ha acusado a los gobiernos de la Xunta y del Estado de "abandonar" a la flota del cerco y artesanal ante la "dramática situación que vive, con un "número importante" de barcos atados a puerto como consecuencia de las "raquíticas cuotas" en varias especies.

En comunicado, la diputada del BNG ha criticado la "nefasta gestión" del Ministerio y de la Consellería do Mar, a la que ha acusado de "no mover un dedo" para frenar la crisis del sector, de "no denunciar y no intentar cambiar" un sistema de cuotas "perverso que el Gobierno del Estado promueve y consiente".

"Dejen de sacrificar siempre a los mismos", ha reclamado Pérez, en un llamamiento a las dos administraciones, que llevan "décadas aplicando políticas que permiten y promueven la paulatina desaparición de la flota gallega".

Tras los "brutales recortes" del jurel del Cantábrico y Noroeste y el descenso en las capturas de la caballa, y con la campaña del boquerón ya cerrada, la dependencia que la flota gallega tiene de la sardina es "mucho mayor" tanto en el caso del cerco como de las artes menores.

Por ello, la diputada ha emplazado al Ejecutivo autonómico a desplegar "todas las acciones necesarias" para "evitar" que continúe el amarre de la flota, teniendo en cuenta que la cuota de la sardina ya se agotó en agosto.