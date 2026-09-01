El BNG demanda proteger al sector del mejillón en la reforma de la gestión de los mercados europeos de la pesca

BRUSELAS 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG Ana Miranda ha subrayado este martes en la Comisión de Pesca de la Eurocámara la necesidad de proteger productos como el mejillón en la reforma en marcha del sistema europeo que regula los mercados de la pesca y la acuicultura, porque "el sector mejillonero gallego siente una indefensión muy grande frente a las importaciones de países como Chile".

La Comisión Europea está impulsando la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM), el sistema que gestiona dentro de la Unión Europea los productos de la pesca y de la acuicultura para garantizar un sistema sostenible, estable y de competencia justa.

"Valoramos esa reforma de la OCM con el objetivo de mejorar la información al consumidor, para incluir así a un producto como el mejillón, tan importante para la creación de empleo", afirma Ana Miranda, quien recuerda que "ya en otras comisiones parlamentarias se habló de la necesidad de tener reglas claras".

La trazabilidad de los productos propios para "evitar la competencia desleal frente a los productos importados" desde fuera de la UE "sigue siendo una demanda" para la representante del BNG, que exige "ofrecer garantías al consumidor" contra etiquetados no claros.