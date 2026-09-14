El BNG exige al Gobierno central que "mejore" las ayudas al gasóleo en la pesca ante la subida de precios

El diputado de BNG Néstor Rego interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha pedido al Gobierno central la adopción de nuevas medidas para "mejorar las ayudas" al sector pesquero ante la subida de precio de los combustibles.

Según ha informado el BNG en un comunicado, para ello Rego ha registrado varias iniciativas para pedir al Ejecutivo central que revise los baremos de compensación "cuanto antes", que se fijen por consumo efectivo y que se puedan percibir de forma directa.

Además, ha pedido que "se agilice el pago" de las cantidades que se "adeudan al sector pesquero gallego" por las ayudas recogidas en el Real Decreto 7/2026.

Rego ha recordado que el Gobierno central estableció hace cuatro meses la cuantía de 20 céntimos por litro para adquirir gasóleo pesquero en función del consumo diario, de su coste semanal también en carburante y los días sin actividad, teniendo en cuenta las artes de pesca usadas y si se opera en caladero nacional o internacional.

"Son ayudas paliativas claramente insuficientes, absolutamente superadas por el incremento de los precios, y que arrastran un importante retraso en su pago", ha remarcado Néstor Rego.

El BNG ve "imprescindible" la adopción de medidas y soluciones "solventes, urgentes y ágiles" para que el sector pesquero pueda mantener la actividad y se garantice la suministración de productos del mar.