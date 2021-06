Las cofradías de pescadores ven "desconfianza" y "desconocimiento" en el reglamento de control pesquero de la UE

El presidente de la Confederación critica la "injerencia" del Gobierno estatal en las competencias pesqueras de la Xunta

El presidente de la Confederación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha achacado a la "desconfianza" y al "desconocimiento" del sector pesquero gallego las controversias provocadas por el nuevo reglamento de control de la pesca de la Unión Europea.

"Siempre decimos que los marineros debemos de ser los únicos que no pertenecemos ni al Código Civil ni a la Constitución, ya que no tenemos presunción de inocencia. Parece que tenemos que demostrar que somos inocentes porque sobre nosotros siempre pesa la presunción de culpabilidad", se ha lamentado Otero en una entrevista concedida a Radio Nacional este domingo y recogida por Europa Press.

El presidente de las cofradías se ha expresado así respecto a algunas medidas "incomprensibles" que recoge la nueva regulación, como es la geolocalización de los barcos. "Es difícil de imaginar para la flota de bajura, que trabaja en las rías. En la de Arousa o en la de Muros-Noia puede haber fácilmente 700 u 800 barcos trabajando. El que reciba los datos en Madrid va a pensar que lo que era mar, ahora es tierra", ha comentado Otero.

A este respecto, el titular de la Confederación ha señalado que tanto la unión de cofradías como las federaciones provinciales de A Coruña, Lugo y Pontevedra, reclaman que este tipo de embarcaciones queden exentas, pero ha reconocido que "hay muchas dudas".

"Todos tienen muchas dudas, y esperemos que esas incertezas no las acabemos pagando nosotros", ha señalado Otero, que ha hecho referencia a las declaraciones de la eurodiputada socialista y ponente de la nueva normativa, Clara Aguilera, en las que "reconocía que no tenía sentido para embarcaciones pequeñas y apuntaba a los ocho metros de eslora para estar exentos", mientras que el Parlamento Europeo "comenta que podrían ser nueve metros".

Basilio Otero ha remarcado además que "existen dudas sobre la legalidad de llevar cámaras a bordo" y que los barcos de marisqueo, por ejemplo, "ya cuentan con un protocolo muy estricto para el control de capturas".

LA EÓLICA MARINA, "PREOCUPANTE"

"A mí no me sirve de nada que me digan que nos van a escuchar y nos sentemos en una mesa, los responsables tienen que pisar los puertos", ha respondido Otero a la pregunta de si serán atendidas sus demandas. El presidente de la Confederación también ha pedido ser escuchado respecto de la futura implantación de los parques eólicos marinos.

"Más que amenaza, vemos la eólica marina con preocupación; estamos en alerta", ha reconocido Otero, que ha explicado que lo único que demandan es "información". "Pedimos datos a las administraciones: la ubicación de los parques, la cantidad y si se van a poder atravesar o no, porque el no poder cruzarlos supondría graves perjuicios para los empresarios y para los propios tripulantes, que perderían tiempo de descanso al tener que rodear los parques", ha apuntado.

También ha señalado que no saben lo que ocurrirá con el cable que unirá los parques a tierra. "Son 15 kilómetros y que sepamos, la electricidad no se puede enviar por 'Whatsapp", ha criticado Otero.

"INJERENCIA EN LAS COMPETENCIAS GALLEGAS'

Por otro lado, se ha alineado con la postura de la Xunta respecto del recurso judicial interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica contra el Plan de Explotación Marisquera de Galicia. "Me gustaría que alguien me explicase por qué se cuestionan las concesiones marisqueras. Coincido con la conselleira do Mar, Rosa Quintana: es una intromisión en las competencias gallegas, una injerencia", ha afirmado el presidente de las cofradías.

"Después de 40 años con este modelo de gestión, ahora que todos íbamos en el mismo rumbo, no lo entiendo. Si coincido con la ministra Teresa Ribera, le pediré explicaciones", ha declarado Basilio Otero.

A nivel nacional, el responsable de la Confederación de pescadores ha comentado también el anteproyecto de la Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, que sustituirá a la actual norma de pesca marítima, y que ya tiene el visto bueno del Consejo de Ministros.

Basilio Otero ha criticado que las cofradías "no hayan sido escuchadas". "Recibimos un borrador oficioso que se intentó consensuar pero Pesca decía que no era definitivo, y la semana pasada llamaron para presentarlo", ha explicado. Otero ha confirmado que presentarán alegaciones y que se reunirán a mediados de junio y julio.

"Queda mucho camino por recorrer, estamos en una fase embrionaria. Estuvimos empecinados cada uno en nuestra postura pero esperamos llegar a un acuerdo, aunque no se pueda satisfacer a todo el mundo", ha concedido el empresario, que ve "aspectos positivos" en el anteproyecto, como la inclusión de la pesca recreativa y el Instituto Español de Oceanografía.

JUICIO DEL 'PUNTA CANDIEIRA'

Por otra parte, Basilio Otero ve en la retirada de las ayudas al gasoil de las embarcaciones "la puntilla" a la situación "límite" que experimentan. "Le pido a los políticos que sean valientes y que si quieren acabar con la pesca extractiva, que lo digan, porque con la retirada de la exención de los impuestos al gasoil, ningún barco es rentable", ha manifestado Otero.

El presidente de la Confederación ha opinado también sobre la vista que tendrá lugar en Irlanda el próximo 2 de julio sobre el buque 'Punta Candieira', acusado de faenar en zona prohibida.

"Los irlandeses tienen muchos problemas, con los ingleses y con otros; espero que los españoles no paguemos el pato", ha comentado Basilio Otero, que ha reivindicado además el historial "prácticamente intachable" de los barcos españoles y ha señalado que se trata de una zona compleja, "en la que estás a un lado o a otro con nada".

Preguntado por la falta de relevo generacional en el sector, ha señalado que no se trata únicamente de un problema de personal en los barcos, sino también de los propios empresarios. "Sin armadores, caerán los barcos", ha lamentado el presidente de los pescadores, que ha apuntado que el relevo generacional en los marineros debe "acompañarse" del de los empresarios.