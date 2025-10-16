Congreso avala el plan del BNG para dar capacidad a Galicia en las decisiones sobre pesca, con rechazo del PSOE

PP y PSOE descartan la moratoria para la implantación de la eólica marina y el incremento de la cuota de la sardina

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el punto de una iniciativa del BNG que instaba al Gobierno al reconocimiento de Galicia como Zona de Alta Dependencia Pesquera y en la capacidad de participación directa en la toma de decisiones en materia pesquera, con rechazo del PSOE.

Se trataba de una proposición no de ley --iniciativa no vinculante-- en la que los nacionalistas gallegos habían planteado un decálogo de medidas para "impulsar el sector pesquero gallego", aunque finalmente se ha votado desglosándola por puntos.

En cualquier caso, el BNG ha conseguido el apoyo del Congreso a la mayoría de las medidas planteadas en esta iniciativa, aunque el PP y el PSOE han rechazado los puntos relacionados con la moratoria para la implantación de la eólica marina y la necesidad de negociar e incrementar la cuota de la sardina.

Sí que ha encontrado el apoyo para demandar la "revisión y modificación de las bases de la Política Pesquería Común europea, a comenzar por el principio de estabilidad relativa".

RECHAZA EL RECORTE DE LOS FONDOS EUROPEOS

Del mismo modo, el Congreso exige rechazar el recorte del 67% o cualquier otro que se pueda producir en los fondos europeos destinados a la pesca que está proponiendo la Comisión Europea para el nuevo marco presupuestario 2028-2034.

El texto también reclama a la Unión Europea que "abandone la propuesta de aumentar el número de zonas vedadas a las artes de fondo y que cualquier decisión al respeto sea adoptada sobre la base de estudios rigurosos sobre las consecuencias sociales, económicas y para la sostenibilidad y lo equilibro de los ecosistemas marinos".

Del mismo modo, se aprueba apoyar que el Gobierno del Estado recurra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la prohibición de pesca con artes de fondo en 87 zonas del atlántico, sin que estuviera sustentada en informes científicos rigurosos, sin tener en consideración las consecuencias económicas y sociales y además equiparando el palangre al arrastre de fondo.

"Reducir el IVA aplicado al pescado y productos pesqueros hasta 0% por tratarse de un alimento básico y de primera necesidad dados los beneficios demostrados que este alimento tiene en una dieta sana y sustentable, su contribución a la reducción del gasto sanitario, además del efecto positivo en el ahorro de las familias y en la dinamización económica del sector de la pesca, tal y como acreditan numerosos informes y estudios" fue otro de los puntos que el Congreso aprobó, a pesar del voto en contra de PSOE y Sumar.

CUMPLIR LA LEY DE PESCA

"Dar cumplimiento a los mandatos de la Ley de Pesca Sustentable y proceder a elaborar un Catálogo de Enfermedades Profesionales de las personas trabajadoras del mar; promover, mediar y favorecer la consecución de convenios colectivos que garanticen condiciones laborales dignas a las personas tripulantes y remitir a las Cortes una propuesta para lo establecimiento de un procedimiento telemático y/o electrónico que se adapte a las necesidades propias del personal embarcado que no puede acceder al sistema de voto por correo por la estancia en alta mar": un punto que contó con el apoyo unánime del Congreso.

Además, otra de las cuestiones aprobadas fue la de mantener abiertas todas las oficinas del ISM en Galicia, reforzando y dotándolas de personal para poder prestar adecuadamente los servicios.