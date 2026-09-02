La conselleira do Mar apela a combinar tradición e innovación en el sector miticultor

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una visita al puerto de Lorbé
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una visita al puerto de Lorbé - LUIS POLO
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 2 septiembre 2026 17:46
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A CORUÑA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Isaac Rosón, ha visitado en el muelle de Lorbé, en Oleiros (A Coruña) las instalaciones y zonas de cultivo del Grupo Proinsa.

En ella, ha destacado la importancia de combinar tradición e innovación en el sector miticultor. Allí ha podido conocer las labores de cultivo, el desarrollo de los sistemas de captación de semente mediante cuerdas colectoras y las mejoras operativas introducidas por la empresa.

Durante la visita, la titular de Mar ha destacado el valor de la colaboración público-privada para reforzar la competitividad del sector miticultor y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones frente a los retos ambientales y productivos actuales.

Al respecto, ha destacado la importancia de continuar perfeccionando métodos complementarios de obtención de semente en colectores que ayuden a asegurar el suministro de la cría para las bateas gallegas.

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