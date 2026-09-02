La conselleira do Mar apela a combinar tradición e innovación en el sector miticultor

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una visita al puerto de Lorbé - LUIS POLO

A CORUÑA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Isaac Rosón, ha visitado en el muelle de Lorbé, en Oleiros (A Coruña) las instalaciones y zonas de cultivo del Grupo Proinsa.

En ella, ha destacado la importancia de combinar tradición e innovación en el sector miticultor. Allí ha podido conocer las labores de cultivo, el desarrollo de los sistemas de captación de semente mediante cuerdas colectoras y las mejoras operativas introducidas por la empresa.

Durante la visita, la titular de Mar ha destacado el valor de la colaboración público-privada para reforzar la competitividad del sector miticultor y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones frente a los retos ambientales y productivos actuales.

Al respecto, ha destacado la importancia de continuar perfeccionando métodos complementarios de obtención de semente en colectores que ayuden a asegurar el suministro de la cría para las bateas gallegas.