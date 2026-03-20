La conselleira do Mar destaca la apuesta del grupo Porto-Muíños por la diversificación de productos del mar

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visita las instalaciones de Algafrés - XUNTA

A CORUÑA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado este viernes las instalaciones de Algafrés, empresa vinculada al grupo Porto-Muíños, donde ha puesto en valor la apuesta de la misma por la innovación y la diversificación de los productos del mar.

También, informa la Consellería do Mar, el aporte del valor añadido "que ofrece a todas sus producciones". La responsable autonómica ha conocido, de primera mano, la actividad de la compañía.

Además, ha recibido información sobre sus procesos de producción y comercialización, "destacando el compromiso de la Xunta con este tipo de entidades empresariales", añade.

En sus instalaciones, ha podido conocer los detalles del proyecto pionero en el cultivo de erizo y algas marinas en tierra, a través de su planta experimental.