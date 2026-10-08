La conselleira do Mar recorre Conxemar en diálogo con empresas y agentes del sector

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en Conxemar - XUNTA

VIGO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha hecho un recorrido este jueves por las empresas gallegas presentes en XXI Feira Internacional de Produtos do Mar Conxelados, Conxemar 2026, en donde ha destacado la importancia de la cadena mar-industria para la comunidad.

En el marco de su agenda en Conxemar, la conselleira do Mar mantuvo una reunión con el presidente del Consejo Rector de Cajamar Caja Rural, Eduardo Baamonde, en la que ambas partes intercambiaron impresiones sobre los principales retos del sector pesquero y analizaron posibles vías de colaboración para favorecer su modernización y competitividad.

Durante el encuentro, celebrado en el puesto institucional de la Xunta, Villaverde habló de la importancia de sumar la iniciativa privada a los esfuerzos de la Administración autonómica para facilitar inversiones.

La entidad financiera cuenta con oficinas especializadas en Vigo y Vilagarcía de Arousa y orienta parte de su actividad al apoyo financiero y técnico a empresas armadoras, cofradías e industria transformadora.

Además, la agenda de la conselleira se completó con un encuentro con el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, que invitó a Villaverde a conocer de cerca el sector pesquero patagónico.

El encuentro permitió abordar las relaciones comerciales entre Galicia y Argentina, ya que la comunidad gallega canaliza más del 80% del volumen y del valor de las importaciones pesqueras procedentes de este país que llegan a España, con un especial protagonismo de la cigala salvaje y de la merluza hubbsi para la industria transformadora.