La Consellería y la Asociación de Percebeiros de Cariño profundizan en el plan de gestión de este recurso

Reunión entre la Consellería do Mar y la Asociación de Percebeiros de Cariño - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, se ha reunido con la asociación de percebeiros de Cariño para analizar el plan de gestión de este recurso, aprobado en el mes de enero con el fin de "favorecer la conservación y explotación responsable, racional y sostenible de este producto durante un período de tres años".

El objetivo, según ha explicado la Xunta en una nota de prensa, es "afianzar en la monitorización y mantenimiento del buen estado del recurso y de su ecosistema" para cumplir así con la normativa existente.

En concreto, la Consellería ha puesto en marcha 153 planes de recursos específicos, de los que 63 están destinados a las cofradías o entidades asociativas y cinco a empresas de transformación y comercialización.

En este sentido, la directora xeral ha destacado el compromiso de la Xunta con el sector y ha enmarcado el encuentro en el modelo de cogobernancia que preside la gestión pesquera de Galicia y en la ronda de contactos periódica de la Consellería con las diferentes cofradías gallegas.

Asimismo, ha detallado que la reunión también ha servido para evaluar las necesidades actuales de esta entidad de cara a establecer posibles vías de colaboración en el futuro.