Decomisan 25 kilos de percebe en un operativo contra el furtivismo en A Coruña

A CORUÑA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA) de Galicia y el servicio de Gardacostas de Galicia han decomisado 25 kilos de percebe, así como diverso material utilizado para estas prácticas operativas.

Ha sido, informa la Xunta, en el marco de un operativo conjunto desarrollado en la zona de la Torre de Hércules. La intervención, realizada el pasado 14 de octubre, fue posible gracias a la alerta de los vigilantes de la cofradía de pescadores de la ciudad.

Los agentes consiguieron interceptar a cuatro personas, a las que les tramitaron las correspondientes actas de sanción por infracción a la Ley de Pesca de Galicia. El marisco fue entregado a dos centros benéficos de la ciudad.

Esta operativo se enmarca en el refuerzo realizado por la UPA, en colaboración con el servicio de Gardacostas de Galicia dependiente de la Consellería do Mar y con las cofradías de pescadores en el ámbito de la lucha contra el furtivismo y la protección de los recursos marinos afectados por esta actividad ilegal.