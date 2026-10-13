Los estatutos de las mujeres del rural y del sector marítimo-pesquero avanzan para su aprobación a final de año

Archivo - Mariscadores recogen las conchas y el marisco muerto, en la playa de Testal, a 18 de marzo de 2026, en Noia, A Coruña, Galicia (España). Decenas de mariscadores de Noia recorren a pie la playa de Testal retirando las toneladas de bivalvo muerto - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde a los textos de los estatutos de las mujeres del rural y del sector marítimo-pesquero de Galicia, que entran así en su última fase de tramitación con su remisión al Consello Consultivo para que emita el informe preceptivo.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha informado este martes de este trámite con el fin de que estos textos "estén aprobados a finales de año".

El objetivo es conocer, valorar y visibilizar el papel de las mujeres del rural y las del sector marítimo-pesquero; garantizar su acceso en igualdad a derechos, oportunidades y recursos; fomentar su contratación en profesiones masculinizadas o impulsar la titularidad compartida, así como reforzar el derecho a estar protegidas de todas las formas de violencia, entre otros fines.

El estatuto del rural promoverá que por lo menos "el 40% de los órganos de gobierno del tejido asociativo del rural gallego esté formado por mujeres", entre otras medidas.

El texto referido a las mujeres del mar recoge medidas para fomentar la contratación femenina en profesiones masculinizadas, adaptar equipos de trabajo y embarcaciones con perspectiva de género e impulsar la titularidad compartida

Además, se modifica el reglamento del Consello Galego de Pesca para garantizar la incorporación de vocales en representación de las organizaciones orientadas a la defensa de los derechos de las mujeres del mar.