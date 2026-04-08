El eurodiputado Millán Mon (PP) destaca el papel "estratégico" de los acuerdos de pesca de la UE

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Partido Popular Francisco Millán Mon ha defendido este miércoles el papel "estratégico" de los Acuerdos de Colaboración de Pesca Sostenible (SFPA) de la Unión Europea, calificándolos como un "pilar fundamental" para la gobernanza oceánica y la cooperación internacional.

Durante su intervención en una conferencia en Bruselas coorganizada por el Comité Económico y Social Europeo y el Consejo Consultivo de Larga Distancia (LDAC), el eurodiputado gallego ha subrayado que estos convenios son un "modelo de asociación" que genera valor tanto para los países socios como para la Unión Europea.

Según ha explicado, estos acuerdos no solo garantizan el acceso a los recursos para la flota europea, sino que promueven la sostenibilidad medioambiental, el empleo local y el refuerzo de las capacidades científicas en los terceros países.

Millán Mon ha advertido sobre la "falta de previsibilidad" que sufren los operadores cuando los protocolos expiran sin una renovación inmediata. Asimismo, ha señalado el problema de los acuerdos "durmientes" que impiden la actividad pesquera con licencias privadas sin ofrecer "oportunidades reales" de captura.

Con todo, el eurodiputado gallego ha alertado sobre la "competencia desigual" con flotas de terceros países que "no están sujetas a los mismos estándares".